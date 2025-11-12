鏡觀／鄭麗文為國民黨示範如何當個中國人

鄭麗文的確「鄭」在改變國民黨，她還會做什麼，沒有人知道答案，這才是國民黨頭痛的地方。圖為鄭出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（鏡報李智為）

以前國民黨中央是個冷衙門，不過，現在不一樣了。自從鄭麗文上任黨主席後，這位新主席的一舉一動、一言一行都是新聞。比如說，上週她跑去參加由「台灣地區政治受難人互助會」主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，悼念政治受難人及犧牲者家屬。

鄭麗文這趟行程的爭議點在於，這個團體祭拜的人物裡頭有一個名叫吳石的人。吳石何許人？簡單地說，他是共產黨培養的間諜。在蔣介石的軍隊退到台灣之前，他就將國民黨軍隊內部的重要情資交給共產黨，他的間諜工作做得非常突出，成功到有人認為，老蔣的軍隊之所以在大陸失守，可能跟他有關。1949年後，吳石也來到台灣，任職國防部中將參謀次長。在台期間，他的間諜工作並未停止，還是持續將台灣的軍事部署與人員資料透過管道提供給對岸的共產黨。1950年他的身分被識破，遭到逮捕，處以死刑。

對中國共產黨來說，吳石是烈士。然而，對於中國國民黨來說，要如何評價吳石這些人的行徑就是個尷尬的問題了。他是匪諜還是政治受難者？如果是匪諜，當年他叛國被判死刑乃罪有應得，國民黨主席這時去祭拜他們一干人等，莫非是在肯定他想要消滅中華民國的想法和行為？反過來講，如果他們是政治受難者，那當年的加害者除了是蔣介石之外，還能是其他人嗎？如果吳石當年的行為是對的，是值得歌頌與紀念的，那麼，殺他的蔣介石就是錯的。難道還有其他可能嗎？

鄭主席表示，之所以去參加這個活動是因為她要追求兩岸和解。然而，在旁人看來，她實在不應該以國民黨主席的身分為這個急統／左統團體的訴求背書。這些人的世界觀與政治觀其實不難理解，他們打從心裡就是認為台灣必須交給共產黨來統治。在這個前提下，過去的恩怨其實不重要。大家都是中國人，就算當年中共地下黨員曾出賣過國民黨，曾經想要消滅中華民國，至少他們保有中國民族大義，這樣就夠了。

這也難怪國民黨內部會炸鍋。高高的鄭麗文就這樣站在統獨與國家認同光譜最極端的位置，很顯眼，她不怕爭議，也無視黨內的壓力。國民黨一點也不「左」，他們也不敢說要「統」，不過，看來鄭主席已經下定決心要兌現自己競選黨主席時的承諾，親身示範如何在台灣當個中國人。

在這個意義上，鄭麗文的確「鄭」在改變國民黨。今天去祭拜左統的政治受難者，明天她還會做什麼，沒有人知道答案。這才是國民黨頭痛的地方，他們將抱著一顆忐忑的心走向2026與2028。

