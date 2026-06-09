鏡觀／黃國昌的向光前行是在自欺欺人

黃國昌出書什麼都寫了，只有2點他不會寫：一路走來別人對他的幫助，以及他幹的那些骯髒事。攝影鄒保祥

黃國昌上週出了一本新書《向光前行》。在新書發表記者會上，他請來了柯文哲、趙少康幫他推薦背書。不過，從現場的情況看來，感興趣的民眾並不多。寥寥可數的二十多位讀者，人數幾乎跟來採訪的記者一樣多。

即使如此，凡是他說的話、寫的東西，都會引發許多討論，這本充滿爭議的書也沒有例外。這就把他的聲量推到新高。在沒有新北市長可以選，民眾黨內部又是紛擾不斷的情況下，黃國昌就是有辦法維持個人聲量。這一點看在他那些不爭氣的民眾黨徒子徒孫眼中，果然又是神一般的操作與表現。

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這幾天，很多人都跳出來指出黃國昌書中所記載的過去跟他們的記憶有很大的落差。從太陽花學運是誰主導、密會蔡英文、到時代力量前立委洪慈庸是否有在總統府抗議現場等事件，黃國昌都提出了有別於其他當事人的觀察。面對這些鋪天蓋地的質疑，他堅持他寫的東西都是「客觀事實」。這就是黃國昌這個人的特質。所有他腦中所想的事實都是客觀事實，如果有人不相信這是客觀事實進而打臉他，那就一定是政治鬥爭與政治攻擊。

不用懷疑，他是真的相信太陽花學運是他的發想；他也真的相信當時民進黨在《勞基法》二修時騙了他；他更加確信，當時時代力量的同志像林昶佐、洪慈庸這些人都背叛他；甚至，他不知道哪裡來的自信，他相信過去這二年來，透過在立法院的藍白合作，他改變了國民黨。在他心中，凡是不跟從他領導的、凡是對於未來有不一樣路線的、凡是出手打擊過他的，都是向下沉淪的黑暗力量。只有他在向光前行，在這個意義上，他是正義卻孤獨的。

他愛死了這種孤獨的感覺。政治人物騙人不稀奇，不過，政治人物騙到最後連自己都開始相信自己編的那些謊言時，就很悲哀了。我們現在看到的黃國昌，大概就是處於這樣的自我欺騙狀態。正是因為如此，他的這本新書什麼都寫了，只有二點他不會寫：一路走來別人對他的幫助，以及他幹的那些骯髒事。比如說，他不會寫當年選汐止立委的時候，民進黨是多麼全心全力幫他，因為他相信他會當選是因為他巨大的個人魅力。他也不會寫他是怎麼養狗仔，他更不會寫當年為什麼背棄時代力量的同志，選前突然跑去幫黃珊珊站台。在他自戀的腦袋裡面，他永遠是對的。世界必須跟上他孤獨的腳步，否則就是自甘墮落。

是這樣的人在領導台灣的第三勢力。看出台灣政治的悲哀了嗎？他走到哪裡，那個團體就會被他弄得四分五裂。然後，他在轉身離開時還會踹人一腳，「我要向光前行，你們就繼續活在黑暗裡吧。」

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