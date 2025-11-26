鏡觀／黃國昌送給鄭麗文的大禮

上週，國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）公開會面，2人宣示藍白將在未來大選進行「全方位無死角」的合作。（鏡報李智為）

國民黨主席鄭麗文上週三（19日）與民眾黨主席黃國昌進行公開會面，雙方並互贈「定情」禮物，二個在野政黨的領袖在全國人民面前海誓山盟，宣示2026和2028年將進行「全方位無死角」的合作。

鄭麗文表示，藍白不可陷入「鷸蚌相爭」「劣幣驅逐良幣」的狀況。之前已經表態有意參選新北市長的黃國昌則回應，他是一個「大局為重」的人，「如果男主角不是我，放心，一樣全力以赴，輔選到底。」

看得出來，藍白二黨都有拉下民進黨的決心。對他們來說，明年的縣市長大選最好的情況是，藍白不要出現在同一張選票上面。舉例來說，如果新北市國民黨提名李四川，黃國昌就退選；如果宜蘭縣最終決定提名民眾黨的陳琬惠，國民黨就不要再推人參選。如此一來，藍白合在縣市長層級就不會出現競爭的局面。未來，藍的當選後就找白的來當副市長，反之亦然，如此一來，聯合政府就會出現，藍白都有官做。正是在這個意義上，我們可以把十九日與鄭麗文的會面，看成是黃國昌個人的新北市副市長的求職面談。

黃主席在明年2月之後很有可能失去立法委員的資格，從二月開始，他也許就會投入地方上的選舉。幾個月過後，如果國民黨真的保住新北市長，他還有個副市長可以當。雖然那個職位對他這樣一個有鴻鵠大志的人來說可能有點委屈，不過，他至少可以留在政壇，伺機而動，等到2028年藍白合拿下總統後，他就可以弄個部長來當當。

這大概就是黃國昌個人的生涯規劃，看起來還不錯。不過，對於民眾黨其他人而言，恐怕就沒這麼幸運了。這裡的問題很簡單，整個民眾黨裡面，除了黃國昌之外，誰有實力可以跟國民黨喊價？從今以後，這個政黨除了靠國民黨施捨幾個副縣長、副市長、局處首長外，他們的未來到底在哪裡？

其實，黃國昌本人應該很清楚，藍白合大概就是白被藍吃掉。原因很簡單，人家國民黨就是比民眾黨還強。在這種情況下，小黨跟大黨的合作無異於政治自殺。如果藍白沒有差別，為什麼還需要民眾黨的存在呢？如果連他們自己都不知道為什麼要存在，選民又怎麼會知道呢？

還記得時代力量時期的黃國昌嗎？他堅持不當小綠，於是，想盡辦法把時代力量帶往民進黨的對立面。今天，他已經絕口不提什麼「小藍」「小綠」的事了。他已經說服他自己，也說服小草，只要能把賴清德拉下來，就算賠上民眾黨，一切都是值得的。難怪鄭麗文那天笑得這麼開心，她才剛上任，黃國昌就送她整個黨當禮物。

