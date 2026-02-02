鏡評／兩個1400萬

台灣股市氣勢如虹，隔三差五創新高，在上漲火車頭台積電帶動下，各達1,400萬的證券戶、ETF投資人，開心享受台股上漲的普惠財富效益。圖／鏡週刊

今年春節前的尾牙季，大街小巷充滿歡樂的笑聲，台灣股市氣勢如虹，元月還沒過完，台灣加權指數又漲了將近10％，隔三差五創下歷史新高，這是多年來罕見的榮景，我們衷心期待歡樂的子彈能再多飛一會兒，讓大家開心享受天上掉錢的滋味。

當然，百工百業景氣冷熱差異極大，台灣約有2千家上市、上櫃與興櫃公司，股市不斷創歷史新高，卻有約1,200家的股價都跌至代表景氣衰退的年線以下，而直接受益於AI熱潮的勞工，包括那些幫台積電蓋廠房的工人，總數也就100萬人上下，其他900多萬名勞工的薪資無法調升，老闆的本業也沒多賺，難以多發紅包，許多人擔心AI極熱、傳產爆冷的兩極現象，的確是事實。

好在我們有「兩個1400萬」的普惠金融魔術數字，即使薪水不增、本業不佳，也都能分享到台股上漲的普惠財富效益。台灣老百姓的理財能力不斷精進，幾乎人人手中都有股票，台灣證券交易所統計到去年底，股市開戶人數已經逼近1,400萬人，其中400多萬戶每月都有活躍交易，一個人口才2,300萬人的島嶼，扣除未成年的孩童與8、90歲的長輩，幾乎人人都有股票戶頭，家家戶戶都在關注與交易。

還有，被稱「國民理財工具」的指數型基金（ETF），到上週資產總額來到4.83兆元，持有ETF的人數也高達1,421萬人。股市開戶、ETF投資人都是1,400萬人，按股市開戶數除以人口的比例來排名，台灣應該是勇冠亞洲，也遠勝英美德法等先進國家、最懂運用股市投資工具來增加家庭財富。「理財EQ」的持續升級，也是我們國力持續提升、軟實力的重要指標。

股市天天掉錢的榮景並不常見，大家也擔心會不會有泡沫的風險。觀察元月指數上漲的火車頭當然是台積電，還有那些業績出現回春訊號的低基期股票。另一邊，去年帶頭大漲、動輒翻倍的AI零組件上市公司，許多都已經顯著回檔，還有一大群跟著蒙混上來、沒有基本面的投機炒作股票，也不乏現出原形而重跌的案例，這些都是股市正常去泡沫的機制。股票市場風險自負，散戶投資人必須自己判斷哪些是主力炒作標的，避免淪為被收割的韭菜。

另從國際市場的宏觀變化來看，台灣加權指數元月上漲約9％，低於韓國17％，略高於日本6％，但遠遠高過美國與歐洲的股市。台股偏離歐美股市的漲幅，應該要出現回調，追高加碼的風險升高，但台積電帶頭的大盤還是很扎實，只要國際沒有黑天鵝突然飛出，也不必過度擔心。

知足就是幸福，賺多賺少都開心，且讓子彈多飛一會兒，好好享受多年來難得的股市榮景。

