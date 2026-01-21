鏡評／台商做美國人的老闆

台美關稅談判塵埃落定，台積電等台灣企業大咖進入國際化時代。（翻攝白宮X平台）

台美關稅談判完成，干擾了我們一整年的變數塵埃落定，當然是好事，但是，台美關稅協議只是一個起身炮，絕大多數台灣人還沒體會到，我們已經走到攸關台灣產業結構大轉型的門口，推開大門之後的挑戰是：台商如何投資美國，成為美國人的老闆！

從大歷史的角度來看，我們阿公的那個世代，以當美國人的員工為榮，能夠進入美商（或歐商、日商）公司上班，那是光宗耀祖、人人稱羨的成就；1990年代台灣科技製造業崛起，台積電、華碩、鴻海等科技龍頭，外加台塑、儒鴻等傳統產業，升等為美國企業供應鏈的關鍵環節，我們的爸爸世代，與美國老闆們平起平坐，關係是一起賺錢、分潤的事業夥伴。

如今，美國總統川普拿著關稅大刀猛砍，表面上捲起驚濤駭浪，其實巨浪的底層就是「投資美國」的歷史大潮流。台灣企業從阿公阿嬤的小攤商起家，升級成創業老闆說了算的中小企業，再利用中國改革開放的機會，聘用便宜的中國勞工，學會管理幾萬人的團隊，掌握住尖端的量產製造技術，也學會資本運作、遵循國際通用的會計與法律制度。

「做美國人老闆」是簡化的描述，核心的課題是「台灣企業的國際化」，台商累積了技術、管理、資本與市場運營能力，一路從美國人的海外雇員、事業夥伴，往上掌握更大的主控權。「國際化」是幾個世代、無數個日夜、反覆淬煉出來的技能，能否更上層樓，是新世代台灣企業領導人真正的挑戰，吵了幾年的台積電赴美投資，終極論證不就是這一題？

還有，大家爭吵外貿順差那麼大，新台幣匯率應該要大升值，但從企業國際化的角度來看，賺進的美元原本就不一定要匯回台灣，積累的獲利進行海外投資，不論是設海外工廠、往上游買供應鏈、一路延伸到金融財務投資，都是「國際化」的基本功課。想清楚這一點，新台幣匯率升值與否，就無需爭議了。

國際化這一題，也不是台灣企業獨有的挑戰，日本、韓國企業國際化的腳步比台灣更早，紮根更深。日本經濟沉睡30年，日本企業反而加速國際化，如今東京的大型上市公司營收盈餘，有極高比例都來自海外子公司的貢獻；韓國三星手機、現代汽車、K-POP打的都是全球消費市場。台灣產業結構不同，日韓企業的路徑只能參考，我們得自己找出具有台灣特色的國際化方程式。

早已率先衝刺國際化的不只是台積電、環球晶，還有鼎泰豐、85度C，更包括布局歐洲的台灣第一家上市公司台灣水泥等，台灣阿公打下的基礎，正在交棒給孫子輩的資本家與90後的專業經理人，這是台美投資意向書簽署的此時，所有台灣企業領導人正在布局的終極課題。

