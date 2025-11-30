鏡評／台灣病與新台幣匯率

近來新台幣兌美元匯率貶值，這是數十兆美元國際資金流動的市場力量，不是台灣央行操控的結果。圖／鏡週刊資料照

《經濟學人》用封面故事討論「台灣病」（Taiwan Disease），描述台灣經濟表現亮眼，背後原因是新台幣匯率長期低估，政策偏向出口製造商，賺了大錢的企業不願加薪，因此貿易順差雖然不斷擴大、官方統計的人均國民所得快速上升，老百姓卻感受不到財富增長的好處。

面對國際媒體的批評，我們正確的態度當然是「虛心受教、有則改之、無則加勉」，國際媒體靠發行量、點閱率過活，《經濟學人》一年也就出刊52期，人家選擇台灣當封面故事，表示「台灣」是國際高度關注的關鍵詞，放了台灣可以增加銷量。在社群媒體的時代、面對中國的騷擾，任何提高台灣國際能見度的報導，都對台灣有利。

廣告 廣告

《經濟學人》批評新台幣匯率低估，當然犯了過度簡化、指鹿為馬的錯誤，一個立即且明顯的明證就是，金融市場顯然不認同新台幣匯率低估是問題，雜誌出刊、而且被大量報導後，新台幣匯率繼續溫和走貶，立刻打臉經濟學人的論述。

「低匯率、低利率」議題在台灣的財經媒體反覆討論超過30年，雙低不是「央行操控」四個字就可以解釋，以為「央行不操控」就能天下太平，更是過度天真的答案。

當今新台幣匯率與利率水平，早已與台灣產業結構、民生經濟緊密結合、互為表裡。不論是最先進的台積電、海外投資金額最大的壽險公司、傳統的鋼鐵機械成衣業、攸關民生的中油或是玉米牛肉等進口商、外加成天想著日圓匯率便宜，每年600多萬人次前往日本旅遊的上班族與退休族，所有經濟活動的參與者都在現有的匯率與利率環境下，做出經濟學上所稱最理性的安排。

《經濟學人》的編輯不了解台灣、採訪記者也未必貼近現實，一群老外坐在倫敦編輯部裡想像台灣的匯率，拿大麥克指數這個偏頗、早就被證明錯誤的指標來畫圖，如果在大英帝國時期，那可是妥妥的帝國主義霸權。如今英國經濟衰退，失業與憤怒的勞工爆發數十年來人數最多的示威抗議，連保守黨與工黨幾百年的兩黨政治都岌岌可危，《經濟學人》不再背負帝國主義霸權的原罪，編輯部的弱點也暴露在讀者眼前。面對AI新經濟的世代，倫敦總部的編輯們如何維持1843年創刊至今、182年的高度，避免傲慢的錯誤，才是他們自己最大的挑戰。

新台幣兌美元匯率，從7月的28.8元，一路貶值到上週五的31.4三元，與日圓、韓元貶值的走勢一致，這是數十兆美元國際資金流動的市場力量，不是台灣中央銀行操控的結果。新台幣溫和回貶，有利於傳統產業，對於強勢的AI產業幾乎沒有影響，國內的物價也持穩，在穩定區間遊走的新台幣匯率，是受到大家歡迎的好現象，是吧？

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

《經濟學人》看衰川普執政下台海發展！台灣恐被當棄子 選出親中政府

工具機水五金機械業關稅受災戶 龔明鑫：保證雨天不收傘喊話匯率要穩

匯率關稅雙殺機械產業價格競爭力全沒了 找活路：創造差異化讓客戶買單