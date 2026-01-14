鏡評／台灣股市好棒棒

2026年一開年，台灣股市加權指數創下3萬點歷史新高，更向前衝刺成為全球第6大股市。

上週台灣證券交易所董事長林修銘開心舉行2026年新春記者會，公布台灣股市「六大亮點」：上市公司市值、加權指數、成交量寫下「三冠王」紀錄，新股上市（IPO）集資金額創下17年新高，上市公司全年營收創下歷史新高，而股市開戶人數衝上1,377萬，國民理財產品指數型基金（ETF）規模高達4.63兆元，外加創新板新股上市成績耀眼。

林修銘其實太客氣了，交易所的三冠王、六大亮點等描述其實還是犯了官員總想面面俱到，反而模糊了焦點的老毛病。台灣股市成為台灣經濟最閃亮的亮點，象徵著我們的經濟實力與國力，已經達到與世界先進國家平起平坐的地位。

廣告 廣告

2026年一開年，台灣股市就展現超強打怪的威力，連續拿到超五星獎勵！上市上櫃公司總市值突破100兆元、日成交量突破1兆元、加權指數創下3萬點歷史新高、更向前衝刺成為全球第六大股市。如果以股票市場做標準來召開G7峰會，台灣賴清德總統可以跟美、中、日、德、英的總統、總理們並肩拍照，然後法國總統馬克宏、加拿大總理卡尼還得在門外打一架，決定誰是那個第7名。

台灣上市公司市值突破100兆元、日均量突破1兆元、指數突破3萬點，這當然是超過千家上市上櫃、外加興櫃公司的老闆與經營團隊日夜拚搏，也要靠十餘萬名金融從業人員將整體股市的本益比倍數提升，然後台灣證券交易所要與上市公司、金融從業人員一起，用力向全球國際投資機構行銷台灣上市公司，爭取他們來台灣投資，這是全體國民共同打拚出來的成果，值得給所有人掌聲。

但是，台灣真的是個超級沒有自信的國家，特別是長年的藍綠政治鬥爭，任何值得慶賀的成就，都會有一批人矇著眼、拿大聲公拚命唱衰。林修銘召開新春記者會的前後，媒體大量出現「台股虛胖」「只靠台積電」「貧富不均惡化」等標題，像是學生認真考了95分，父母還拿著藤條逼問怎麼沒考100分。這種凡事負面思考的惡習，才是真正的「台灣病」。

許多蛋頭學者一看到「股市上漲」，就反射性地批評「貧富不均」，但他們沒看到台灣庶民的理財智慧早已大幅提升的事實，2,300萬人口有將近1,400萬人都有股票部位，指數型基金（ETF）規模增長到4.63兆元，絕大多數國民的理財經驗都超過只讀死書的蛋頭學者。經濟發展的第一步就是「把餅做大」，現在我們的餅擴大到100兆元，大家可以歡喜談談怎樣把分配做得更好，這當然是好事。

台灣股市距離完美當然還很遠，努力的清單還很長，但是我們的確繳出了耀眼的成績單，給自己與身邊的朋友們一個熱烈的掌聲，好嗎？

更多鏡週刊報導

鏡評／告別巴菲特 向前看

鏡評／弱勢美元的謬誤

鏡評／阻止傾銷救台灣