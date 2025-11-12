鏡評／向左走 向右走
「左派」「右派」在台灣的政治版圖與經濟發展上，從來就只有模糊的面貌，台灣只有統獨之爭、鮮少左右路線的辯論。但是自從川普上任美國總統後，他的團隊在全世界強力支持右派政黨，短短不到一年，原本已經升溫的左右對立急速加溫、即將沸騰。將要來臨的2026年，「左右鬥爭」可能與AI並駕齊驅，成為影響股市投資與企業布局的主題，這個警訊明確又響亮，並非危言聳聽。
資本主義首都紐約，在上週選出34歲的極端左派信徒曼達尼（Zohran Mamdani）成為下任市長，明年元月宣誓就任；10月底，拿著電鋸猛砍阿根廷政府機關的極端右派總統米雷伊（Javier Milei）在國會期中選舉贏得大勝；同時，英國改革黨（Reform UK）黨主席法拉吉（Nigel Farage）在最新的全國民調躍居全國第一，這個總愛在酒吧胡言亂語的極端右派政客，可能顛覆由工黨與保守黨維持了幾百年的英國兩黨政治。
剛剛結束亞洲之旅的川普總統，在日本對新首相高市早苗無比熱絡，隔天飛去韓國對李在明總統卻只是行禮如儀，政治評論員大多拿高市的女性身分、美日安保等理由來解釋，卻忘了高市是傳統右派，而李在明則是塗抹親美濃妝的大左派，川普對美日領袖的差別待遇，是他一貫在國際政壇「拉右派、打左派」的標準招數。
世界各國左右對立的情勢原本就在升溫，而極端左派的曼達尼當選紐約市長，更是火上加油。紐約是資本主義的起家厝、以華爾街治天下的金融首都，但曼達尼卻堅定高舉「凍結100萬戶房屋租金」「市政府擴張公營超市」「全市公車免費」等只有共產主義國家才會出現的政策主張。
曼達尼的政策令右派人士不寒而慄，除了凍結房屋租金可能造成房市大地震外，他還要把紐約市的企業所得稅，從7.25％拉高到11.5％，等於一口氣對企業加稅五成，還要對年收入超過100萬美元的市民加徵2％的富豪稅，這些只有共產黨國家才會出現的政見，竟然獲得紐約市民拍手叫好，曼達尼善用社群媒體，在18歲到29歲年齡層的選民得票率高達78％，種種行徑都讓右派企業家們想起共產黨崛起的歷史。
更重要的是，曼達尼直接叫板川普，川普也重力回擊，2026年是美國期中選舉年，奄奄一息的民主黨因曼達尼極端的主張滿血復活，而共和黨也找到全力攻擊的最佳標的，左右雙方生死存亡、再無退路的危機意識沸騰。
糟糕的是，政治上極端左右夾擊，中間溫和路線的政治人物為了搶選票，也被迫提出各種極端政見，這對股票市場與企業戰略都不利，2025年受惠於AI、一路長紅的台灣股市，享受耶誕假期之後，進入2026年可能得綁好安全帶了。
