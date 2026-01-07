鏡評／告別巴菲特 向前看

巴菲特在迎接AI世代的曙光中走下神壇，他選定的投資標的已經是過去式。（東方IC）

股神巴菲特在2026年元旦正式交棒，結束了他從1965年接掌波克夏、長達一甲子的操盤生涯，他創造了「6萬1,000資報酬率，絕對是前無古人，留名青史，唯一的股神。巴菲特在迎接AI世代的曙光中走下神壇，我們向他致敬，也要深刻思考：巴菲特走入歷史之後，哪些將是新世代AI股神長抱的投資標的？

巴菲特在投資領域奉獻60年，他的貢獻不止是為波克夏股東創造6萬多倍的報酬，他對全人類更有「聖經」等級的歷史貢獻，因為巴菲特，我們才能了解價值投資、了解複利的威力、了解可口可樂、吉列刮鬍刀、乃至蘋果手機這些菜市場人盡皆知的產品，可帶來難以想像的財富收益。巴菲特讓看似四處陷阱、高深無比的投資學，成為你我都了解、市井小民也可掌握的日常活動，大大提升了庶民階級的生活福祉。

但巴菲特畢竟是95歲的老阿公了，幫他創造6萬倍獲利的投資標的，也都是老態龍鍾、亟需徹底重整的企業。巴菲特起家的GEICO保險公司缺乏數位能力，只在傳統的MLB大聯盟棒球場的全壘打看板買廣告，無法挽回市占率衰退的頹勢。巴菲特對科技的盲點眾所皆知，這個缺陷不僅體現在股票投資，降低他晚年的投資報酬率，這些缺陷更阻礙了波克夏旗下子公司的營運管理。

巴菲特選定的投資標的已經是過去式，可口可樂過去5年股價累計只漲27％，他近年投資的能源股、鐵路股股價都反向重挫，退休最後一年減持了最愛的金融股；最後這2年，巴菲特不斷降低股票部位，把資金投入4％左右的定存與現金，媒體瘋狂猜測巴菲特預見股市崩盤的危機，其實他只是犯了老人「怕風險、愛現金」的毛病。如今波克夏公司抱著高達3,580億美元的現金，徹底錯失了2025年全球股市穩定上漲20、30％，錯失彎下腰就能撿到錢的機會。

巴菲特曾經大買台積電、卻又在成本價附近賣出，誤判台積電的故事，也讓台灣投資人看清楚他的盲點。2022年巴菲特買進台積電ADR的成本在每股ADR 68美元左右，如今台積電ADR已經突破300美元，巴菲特誤判350％的獲利機會、錯失原本可以輕鬆入袋，超過140億美元、大約新台幣4,400億元的利潤。

巴菲特走入歷史，眾人的目光移轉到被冠上「接班人」頭銜的阿貝爾（Greg Abel），不過，阿貝爾不是巴菲特，他已經63歲，沒有60年的時間來積累投資紀錄，他能夠維持波克夏的股價已經是萬幸。而對芸芸眾生的投資散戶來說，找到AI世代類似可口可樂、蘋果這種可以長抱，晚上睡覺安心的價值投資公司，就是既能向巴菲特致敬、又對得起自己的最佳答案。

