鏡評／川習會的幕後訊息

被所有人高度關注的川習會順利完成，沒有意外，也沒有驚喜，但是在短短100分鐘高峰會幕後，則是中國與美國團隊日夜辛勞、做了難以想像的工作，才讓2個老闆完成6年來首度的面對面對決。釜山川習會是中美對決連續劇「第三季」的落幕，各自回家準備第四季的劇碼。

我們從釜山川習會清楚得到以下的結論：第一，川普的「關稅大戰」暫告一段落，川普收到每年超過5千億美元的關稅，是最大贏家，但是中國也沒有輸，川普對中國祭出超高關稅，大家以為中國對外貿易面臨崩盤危機，結果中國對美出口的衰退只有不到30％，而且，中國對東南亞等地的出口大增，整體出口金額還能微幅增長。川普與習近平二隻大鱷魚正面對決，整條河都被他們搞得泥漿四濺，但是雙方都沒有重傷，都還有力氣再打下一個回合。

川普自我誇耀的「對等關稅」不只不對等、本質根本是脅迫貿易夥伴國的「不平等合約」，過度的壓榨製造大量受害者，在未來幾個月應該會看到「回調」（pull-back），回調的跡象明顯，例如同意日本在五千億美元的投資案有更大的決定權、又例如九月底結束的《非洲成長與機會法案》（AGOA）能夠延長、維持非洲國家出口美國的低關稅，外加調降對中國的關稅，川普的調子已經放軟。

第二，中國也積極配合美方的要求，在川習會之前，美國檢調偵破、正式起訴柬埔寨太子集團首腦陳志的詐騙集團，還收繳了陳志所有的市值150億美元比特幣；接著又逮捕主導芬太尼毒品原料運輸、成品製作的通緝犯張志東，2個案子都是在中國政府暗中配合下才能完成。

太子集團的150億美元比特幣裡面有中國、柬埔寨官員的貪腐洗錢資金，原本北京政府有權收繳，如今掉入美國財政部口袋，還四處宣揚是美國聯邦司法部有史以來金額最大的一筆詐騙沒收紀錄，背後有北京的實質讓利。

柬埔寨陳志網路詐騙、墨西哥張志東芬太尼緝毒案的破獲，讓川普龍心大悅，再加上習近平親口答應從中國清剿芬太尼原料藥的生產源頭，讓川普爽快將對中國加徵的芬太尼關稅從20％砍到10％，這是川普給習近平的回禮。

美中兩強對決的戲碼，是個沒有完結篇的連續劇，川普第一任期正式開打，是第一季。拜登對中國的「小院高牆」精準圍堵戰略是第二季。川普第二任期的關稅大戰是第三季。

接下來第四季的重點，在習近平與川普的健康問題，二位看似無比強大的領袖都有健康問題，他們首要目標是維持自己身體健康，其次必須鞏固對內的政權安定與經濟維穩，然後才能繼續與對手鏖戰。我們掌握這個原則，就能掌握未來三個月、甚至更長時間來自川普與習近平的衝擊。

