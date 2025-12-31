鏡評／弱勢美元的謬誤

中美大國對決下，近來屢傳美元崩盤論，實情是美國財政正在好轉，企業投資、民間消費、政府支出皆持續向上。

剛剛要告別2025年，熱炒整年最大的謬誤之一就是「弱勢美元論」，財經媒體天天高唱美元崩盤、美元貶值、弱勢美元的論調，特別是將要過去的12月，聯準會降息、日本央行升息，那些財經專家們甚至警告日本升息會引爆全球金融風暴，結果呢？

真相是，日本央行宣布升息之後，日圓兌美元匯率不只沒有大升值，還反向從一五五日圓貶值到157.75日圓，美國、日本以及台灣股市照樣上漲；歐元、英鎊兌美元匯率文風不動，用一籃子貨幣編製成的美元匯率指數，從25年4月之後，就只在97到100之間、不到3％的區間小幅波動，全球的匯率極為安定。

廣告 廣告

唯一的例外是人民幣。中美大國對決，北京政府積極操作認知作戰，用各種媒體管道高唱美元崩盤，25年12月底，人民幣升值到7元兌1美元，算是人民銀行對共產黨中央的政治交代。但是7美元的匯率與24年第四季相當，全年振幅不到5％，美元沒有崩盤、人民幣的波動也很小。結論很殘酷：聽信美元崩盤論的投資人們，在恐慌中被愚弄了一整年。

認知作戰也不只是北京單方面，另一邊也高唱了一整年的中國崩盤論、習近平被奪權論，結果習近平政權穩如泰山，上海股市全年上漲約18％，漲幅略低於台股的23％，聽了一整年謠言的吃瓜群眾，除了替製造謠言的Youtuber們創造點閱率，啥事也沒發生。

財經媒體的訊息管道，被各方認知作戰的政治操作高度汙染，我們想看到經濟的真相，就必須排除眼前濃濃的「政治PM2.5」。例如日圓匯率的政治PM2.5，就是中國與日本正在吵架，中國猛放消息製造日圓升值的金融風暴論，但是排除這個訊息汙染源，實際看到的是日本「利率正常化」已是執行二年的長期趨勢，「弱勢日圓」也是岸田文雄、石破茂到高市早苗三位總理一致的政策，受惠於利率緩升、匯率貶值的長期政策，日本企業獲利不斷增長，公司治理透明度提升，股東權益更因交叉持股的解除而獲得更大保障，日股在上升軌道上穩步前行、屢創新高，日經225指數在25年上漲27％，跑贏台灣與上海。

美元崩盤論也是另一個政治PM2.5的汙染源，實情是美國財政正在好轉，川普關稅進帳超過5千億美元，企業與個人所得稅收都在增長，2026年雖然漲多的AI股票可能休息整理，但是勞工所得年增率（扣除通膨後）可能高達八％，企業投資、民間消費、政府支出持續向上，包括台灣在內的外國企業與個人，對美國的投資都在增長，還有烏克蘭和談後的重建商機，有基本面支撐，美元怎麼可能崩盤？

炒了一整年的弱勢美元謬誤，是一堂寶貴的理財課，您學到經驗了嗎？

更多鏡週刊報導

鏡評／阻止傾銷救台灣

鏡評／烏克蘭重建商機浮現

鏡評／美國降息 日本升息