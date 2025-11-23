鏡評／投機交易退潮了
時序接近西方的感恩節，從四月川普關稅的低點一路熱炒至今的金融市場，也到了獲利了結、開心放假的終點了。上週四美股重挫，績優龍頭股的道瓊指數跌1.18％，科技股為主體的那斯達克指數跌2.29％，而最熱門AI族群領軍的費城半導體指數跌3.72％，這是非常有秩序的「獲利了結」賣盤。
我們觀察AI熱門股票，也同樣呈現「有秩序獲利了結」的樣態。AI資料運算中心是萬眾矚目的炒股焦點，媒體一大堆專家吹捧幾千億美元的投資，但是，成分最純正的AI基礎設施供應商CoreWeave，股價在11月13日暴跌16％；最被高度關注的甲骨文，宣布拿到3千億美元AI運算中心大訂單之後，一度在9月10日單日暴漲4成，但是2個月後的今天回頭一看，4成的漲幅已經都跌光了，9月10日那天在高檔追買甲骨文的投資人，如果手腳不夠快，2個月賠掉4成，奇慘無比。
AI資料運算中心的確迎來驚人的大投資潮，但這是耗用巨大資本的「硬資產」，龐大土地、巨大廠房只是零頭，真正燒錢的是輝達的GPU，幾百億美元買到的晶片掛在帳上都是6年折舊，實際上則會更短。講白話：AI資料運算中心的「大投資」本質是「大費用」，「大資產」幾乎等於「大負債」，CoreWeave、甲骨文不論在營運或財務的槓桿都拉高到極致，是整個AI產業最脆弱的環節。
「AI泡沫」是今年下半年最熱門的關鍵字，答案其實很清楚：台積電、輝達、谷歌、微軟這些營收盈餘都穩健的大企業，當然沒有泡沫，只有股價的漲跌，年初至今，台積電、輝達、谷歌股價都漲40至50％、微軟漲20％，非常精確反映了AI增長的商機與風險，台灣股市的AI供應鏈股價也是如此，有訂單、營收增長如健策等都不用擔心，不過一大群明年才可能接到訂單、股價已經漲3、5倍的設備商，很快就會像甲骨文、CoreWeave那樣現出原形。
比特幣更是「投機退潮」的最佳指標，今年川普總統帶頭不斷送出超大利多加持、美國國會立法、加密貨幣ETF進場，但是比特幣從10月的高點12.6萬美元，短短1個月已經跌超過20％，今年維持住約8％的漲幅，長抱比特幣的投資人雖然沒有賠錢，實際也沒賺。
微策略公司（Micro Strategy，MSTR）是加密貨幣市場領頭羊之一，地位猶如輝達之於AI產業，微策略引領一大群年輕的比特幣信徒拿香跟著拜，但是微策略股價今年暴跌，與7月相較竟然已經腰斬！川普「加持」加密貨幣市場到底是利多還是利空？微策略與比特幣的價格給了清楚的答案。
投機交易熱炒了大半年，股市正在退燒，一切都向基本面回調，有業績的只是股價漲跌，沒有業績的就會有泡沫。
