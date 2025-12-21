鏡評／烏克蘭重建商機浮現

烏克蘭重建已露出曙光。台灣經濟部次長江文若在11月親自帶著台商飛去波蘭，以「台灣館」的高規格參加烏克蘭重建展。圖／翻攝自駐波蘭台北代表處臉書粉專

烏克蘭戰場上還在刀光劍影，不過眾人期待已久的烏克蘭重建，卻已經露出日出前的曙光了。這樣說並非空穴來風，即使不看美歐日，光看台灣經濟部次長江文若在11月親自帶著台商飛去波蘭，以「台灣館」的高規格參加烏克蘭重建展（Rebuild Ukraine Exhibition），緊接著經濟部長龔明鑫又在上週飛至波蘭主持台波企業論壇，與波蘭多位部會首長會談與簽約，就嗅得出烏克蘭重建商機升溫的味道了。

要重建當然先得停火，美國媒體Axios在11月底爆料28點停火協議草稿，這份白宮擬定的極機密文件突然曝光，川普不只沒有否認、追究責任，還打蛇隨棍上喊出「感恩節前談定」，歐洲各國領袖與日本、韓國、加拿大的總理們一陣積極會商，在南非舉行的G20峰會，突然變成一場緊急召集的烏克蘭和平方案共識高峰會，停火協議的談判就這樣真正啟動了。

廣告 廣告

更巧的是，烏克蘭國家反腐局在11月起訴了前副總理、能源部長、前國防部長等人，還搜索澤倫斯基的首席幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）的住家，搜出貪腐證據並且逼迫葉爾馬克辭職。一旦和平曙光乍現，全球企業與資金就會湧入烏克蘭，必須先杜絕貪腐再談重建，是所有參與重建的國家與企業領袖們最高的共識。

世界銀行曾經估算烏克蘭重建將會耗資超過4千億美元，是二次戰後金額最高、涉及領域最廣的國家重建商機，為此歐洲各國已舉行多次由領導人出席的重建峰會，外加類似在波蘭舉行、聚集數千家業者的民間展覽與論壇。

值得我們高度關注的是，歐盟主席馮德萊恩與歐洲各國領袖已經訂下規範，烏克蘭重建絕對不會是19世紀帝國主義掠奪式的利益分贓，而是從價值出發、建立在透明、反腐、法治基礎之上，遵循歐盟正在推動的「新歐洲包浩斯運動」（New European Bauhaus,NEB）精神，引進最先進的綠能、零碳與數位科技，同時配套完善金融服務與風險分散機制的綠色新政。

川普總統不會遵循歐洲那一套繁瑣、左派的包浩斯運動，他當然會試圖極大化美國企業與政府財政的收入，屆時美歐二套系統如何整合，或許是烏克蘭重建啟動期最大的課題。

台灣沒有大型的基礎建設公司，但是台灣科技上市公司必然是烏克蘭重建的供應鏈要角，台灣企業近年在捷克建立生產與服務基地，不斷升溫的波蘭經貿往來，也是最佳的跳板，另外，取得土耳其最大水泥廠所有權的台泥，在黑海邊有先進、符合歐盟要求的水泥廠，船運幾個小時就可送達烏克蘭，享有極大的地利之便。

烏克蘭重建非常可能是2026年經濟復甦的重要動能，大家趕緊開始研究，從歐盟與美國訂定的重建遊戲規則入手，財富的密碼可能就藏在那裡。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

大國盤算下的和平方案 烏克蘭再英勇也無法決定自己命運

鄭任汶專欄：比起烏克蘭 台灣面對的情勢更險惡

翁履中專欄：從烏克蘭的和平代價 看台灣的選擇