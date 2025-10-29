鏡評／穩定幣並不穩定
3個月前，美國通過《天才法案》（GENIUS Act）給予穩定幣合法身分，各國政府與金融機構爆發穩定幣熱潮，紛紛研議穩定幣發行方案。但是，10月15日PayPal平台上的穩定幣PYUSD爆出「300兆美元胖手指」事件，雖然及時發現錯誤、快速回收，卻再度暴露幣圈烏龍事件可能危害金融安定的巨大風險。
由於PYUSD是與美元一：一掛鉤的穩定幣，發行商猶如瞬間超印了300兆美元，這暴露了兩個巨大的風險：第一，巨大的金額是現存全世界美元發行量的數倍，如果流入市面，會造成全球股市債市與貿易的「大洪水」災難；第二，PayPal是全球最大的電子支付平台、發行PYUSD也是合法監管的加密貨幣機構，發行商卻可以在沒有美元儲備，就印出300兆美元的穩定幣，顯然從發行到監管都存在大漏洞。
加密貨幣與區塊鏈市場，一直存在一些被當成神主牌的「幻覺」，例如去中心化的特質和無法破解的密碼，但是，最近美國聯邦調查局偵破柬埔寨太子集團首腦陳志的網路詐騙與洗錢犯罪，一舉查扣、沒收了150億美元的加密貨幣，就證明理論上無法破解的加密貨幣密碼，FBI還是找得到破解之鑰；至於去中心化，則是所有加密貨幣試圖合法化的過程中，第一個要放棄的原則。
穩定幣「胖手指」事件曾經多次威脅金融安定，穩定幣龍頭USDT、加密貨幣交易所OKX，還有BONK都發生過各種「誤鑄」、「鉅額回收」、錯發穩定幣的事件，金額動輒以兆美元計；3年前韓國LUNA穩定幣崩盤，LUNA價格瞬間從82美元崩毀至0，造成投資人數百億美元的重大虧損，加上這次300兆美元事件，都證明穩定幣並不穩定的真相，冠上「穩定」2字只是行銷，甚至是名實不符的幻覺。
川普政府推動穩定幣合法化，也存在川普自肥、利益輸送的疑慮，川普3個兒子與親信成立的World Liberty Financial（$WLFI），在合法化過程中發行超過20億美元的USD1穩定幣，《金融時報》估算川普家族過去一年在加密貨幣市場獲利超過10億美元；川普更在10月23日以總統之尊，赦免加密貨幣洗錢與詐欺重大罪犯趙長鵬，《華爾街日報》則曝光趙長鵬的幣安與川普家族密切往來的軌跡。
台灣在穩定幣新聞熱炒下出現「錯失恐懼症」（FOMO, Fear of Missing Out），金管會「參考國際規範」研擬《虛擬資產服務法》，金融機構的高層則天天被記者追問「是否要發行穩定幣」。加密貨幣與穩定幣當然無須禁止，但是整體加密或幣市值才剛剛突破4兆美元，不到輝達的總市值，只是邊緣金融產品，而且洗錢、胖手指、詐欺、川普家族自肥等疑慮難以釐清，跟著新聞炒作去推動穩定幣合法化，恐怕無助台灣金融安定。
其他人也在看
2025數位金融獎》陳彥良：超越第一名才能做第一名
數位創新永無止盡。金管會副主委陳彥良28日妙語如珠指出，這次數金獎過程中，大家分數接近，評選上非常困難，讓他想起小時候因為腳長比較會跑所以不斷練習，但「超過第二名還是第二名」，金融創新也是一樣，要不斷創新，超越第一名才能做第一名，所以每個得獎者都代表了「突破」。工商時報 ・ 1 天前
假的！嘉市區公所臉書遭冒名詐騙 免費課程暗藏虛擬貨幣投資陷阱
嘉義市東、西區區公所臉書粉絲專頁先後遭不法分子冒名成立假帳號，以「免費健走、太極拳、瑜伽」等課程誘騙民眾，進行「虛擬貨幣假投資」詐騙。所幸區公所迅速反應，配合嘉義市警察局偵辦，逮捕涉案面交車手，避免民中廣新聞網 ・ 2 小時前
Nvidia成為全球首家市值破5兆美元企業 將超越整個加密貨幣市場
AI晶片巨擘輝達(Nvidia)29日開盤後市值突破5兆美元，成為全球第一個達到此一里程碑的企業，強勁漲勢讓這家晶片設計...世界日報World Journal ・ 1 小時前
陪您到最後 民歌手分享母女時光
民歌手「王新蓮」重返舞台，在慈濟台東聯絡處的講座中，分享從美國返台定居台東池上的人生體悟。她以親身經歷，分享如何在陪伴母親走過人生終點後，決定放大生命寬度，活成自己想要的模樣，也用歌聲感動現場50...大愛電視 ・ 8 小時前
穩定幣發行帶來影響？央行：衝擊到銀行體系存款流失
穩定幣為當前市場火熱議題，中央銀行副總裁朱美麗30日在立院財委會備詢時明確表示，穩定幣具有支付功能，可視為貨幣；央行業務局長謝鳳瑛也補充，穩定幣發行未來確實會衝擊銀行體系，導致銀行存款流失。中時財經即時 ・ 2 小時前
保險入公建 AI算力入列
壽險公會29日舉行「保險業數位信任服務成果發表會」，數發部數位產業署署長林俊秀致詞時表示，近日發文建議「保險資金可投資AI算力產業」，需要投資AI算力產業請來找，會介紹很好的投資標的。工商時報 ・ 11 小時前
板橋郵局推動公益 板橋榮譽國民之家感謝傳遞社會的愛與關懷
記者王誌成／台北報導 一年一度敬老思親重陽節，為表達對長者的關懷與敬意，台灣郵政協會…中華日報 ・ 5 小時前
法國擬建立「國家比特幣戰略儲備」，目標7-8年買下2%供應量
【財訊快報／陳孟朔】媒體報導，法國國會傳出支持性提案，主張建立「國家比特幣(BTC)戰略儲備」，目標在未來7-8年累積約2%比特幣總供應量(約42萬枚)。資金來源規劃為三軌並行：其一，動用核電與水電剩餘電力從事公共挖礦；其二，將司法沒收的加密資產納入國家儲備；其三，從熱門儲蓄工具(如Livret A、LDDS)撥出固定比例做每日定額買進。市場解讀，若路徑成形，將把BTC由「交易資產」推向「準儲備資產」敘事。提案亦主張成立專責公營機構，採準央行式的治理與風控框架，並同步推動配套的稅制與監理調整，包括為挖礦與數據中心提供更具彈性的電價與稅負設計、擴大機構投資者透過票據型商品(ETN)配置加密資產的可行性以及檢討審慎監理下對加密資產的風險權重，以降低波動對公共部門資產負債表的穿透風險。不過，市場人士表示，政治現實仍是最大變數。提案出自小黨倡議，席次有限，距離成為多數派政策仍有程序門檻；即使進入實質審議，後續仍需跨部會(財政、能源、監理)協調與央行體系評估，並處理與歐盟法規的相容性。短線屬「政策想定」而非「確定法規」，市場應以事件交易心態看待，留意立法里程碑與版本調整。財訊快報 ・ 1 小時前
坣娜因紅斑性狼瘡辭世…醫揭該疾病「好發女性」：症狀多變如千面女郎
根據TVBS報導，藝人坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲。台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師...聯合新聞網 ・ 8 小時前
川普拋重商訊號 為談判埋伏筆
美國總統川普29日出席亞太經合會（APEC）企業執行長高峰會並發表演講，川普在會中向全球商界釋放強烈的「重商」訊號，除大力推銷美國作為全球最佳的投資熱土，更自豪地宣稱關稅政策，未來10年內將為美國減少貿易逆差達4兆美元，並重申其反對政府干預經濟的理念，頗有暗示中國領導人習近平的意味。中時新聞網 ・ 11 小時前
〈財報〉受惠AI但不靠AI！開拓重工Q3營收創新高 訂單爆滿撐後市
美國重型設備龍頭開拓重工 (Caterpillar) 周三盤前公布 2025 財年第三季 (截至 9 月 30 日) 財報，受人工智慧 (AI) 資料中心擴建帶動能源設備需求，繳出亮眼的成績單，營收創下單季最佳表現。儘管關稅壓力推升成本讓獲利略鉅亨網 ・ 18 小時前
美高檔牛排館爆「員工拍片尿在食物上」 警搜手機更嚇人！藏兒少不雅片
美國堪薩斯州利伍德（Leawood）知名高檔牛排館「Hereford House」爆出駭人醜聞，前廚房員工傑斯．韓森（Jace Hanson）涉嫌以自身體液（尿液）汙染食物，並拍片上傳至社群平台，遭警方逮捕後依多項重罪起訴。法院於2025年10月9日判處他11年4個月徒刑，為堪薩斯州法律所允許的最高刑期。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
普發萬元吸「金」大法 3大銀行抽機票現金
普發萬元現金政策將開跑，銀行祭出抽獎活動搶攻入帳商機(圖/永豐銀行 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
2025金融街論壇年會登場！北京發布多項政策 推動中長期資金入市
2025 金融街論壇年會成果專場活動周三 (29 日) 在中國北京舉辦，北京市相關部門集中發布多項金融支持政策，聚焦中長期資金入市、股權投資及併購重組等領域，為首都資本市場高品質發展注入新動能。 中國證監會北京監理局一級巡視員吳智偉介紹，北京多部門聯合印發《北京市推動中長期資金鉅亨網 ・ 6 小時前
成大醫院導入即時影像導航 脊椎手術更精準與安全
好醫師新聞網記者張本篤／台南報導 圖：成大醫院骨科部林政立醫師／成大醫院提供 傳統脊椎畸形手術必須仰賴術前影像與術中經驗判斷，誤差容忍度極低，稍有偏差即可能影響神經功能。成大醫院新好醫師新聞網 ・ 18 小時前
何潤東狠瘦6公斤！回台拍戲近況曝光
台灣與新加坡攜手打造的校園奇幻愛情影集《夜半11點學校見》，歷經3個月在兩地拍攝後正式殺青。男主角何潤東因行程緊湊，殺青當天便趕赴外地工作，錯過劇組的殺青酒。日前補辦酒會時，總導演江豐宏特地將劇中吳念軒的戲服相贈，笑稱要「預祝他金鐘加持」，雖然最終與獎項擦肩而過，吳念軒仍開心地表示：「這是量身訂做的自由時報 ・ 8 小時前
網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶
第一起案件發生在上午，58 歲的林姓男子接獲銀行行員通報，他日前透過網路結識了一名自稱在國外工作的女子，兩人認識不久就以「老公、老婆」互稱。該女子隨後聲稱將返臺開設美容院，以外幣帳戶無法使用為由，要求林男協助開立新帳戶代為收款。豐原派出所副所長曹志瑋、警員曾...CTWANT ・ 4 小時前
穩定幣納管 央行：比照電子支付提存準備金
金管會正在推動的《虛擬資產服務法》將穩定幣納入監理，中央銀行建議，穩定幣發行人應比照電子支付機構辦理，當發行金額達一定規模時，須將部分準備資產提存於央行作為準備金，以強化用戶資金安全，且穩定幣的準備資產的價值須大於或等於其發行金額；此外，因應未來穩定幣可能應用於實體經濟活動之支付，央行也將研議相關申自由時報 ・ 23 小時前
能源週新趨勢／智慧節能一站式服務連綠色金融都包 東元售電最快明年首季啟動
創立於1956年的電機大廠東元，近期因與鴻海以換股方式進行策略聯盟、攜手布局AI基礎建設引發關注，其實他近年來完成眾多國內外的節能專案，平均節能達30到40％，因此在7月成立「能源技術服務事業部」，4月更取得綠電交易執照，最快在2026年第1季可售電給其他業者。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
穩定幣 央行首度表態納管
穩定幣為當前市場火熱議題，中央銀行新出爐報告指出，穩定幣可能成為跨境支付，以及台外幣資產兌換工具之一，將研議業者向央行申報資料的作業及規範。這是央行首度對穩定幣納管表態，引起市場關注。工商時報 ・ 11 小時前