鏡評／穩定幣並不穩定

穩定幣「胖手指」事件曾經多次威脅金融安定，證明穩定幣並不穩定，冠上「穩定」2字只是行銷，甚至是名實不符的幻覺。

3個月前，美國通過《天才法案》（GENIUS Act）給予穩定幣合法身分，各國政府與金融機構爆發穩定幣熱潮，紛紛研議穩定幣發行方案。但是，10月15日PayPal平台上的穩定幣PYUSD爆出「300兆美元胖手指」事件，雖然及時發現錯誤、快速回收，卻再度暴露幣圈烏龍事件可能危害金融安定的巨大風險。

由於PYUSD是與美元一：一掛鉤的穩定幣，發行商猶如瞬間超印了300兆美元，這暴露了兩個巨大的風險：第一，巨大的金額是現存全世界美元發行量的數倍，如果流入市面，會造成全球股市債市與貿易的「大洪水」災難；第二，PayPal是全球最大的電子支付平台、發行PYUSD也是合法監管的加密貨幣機構，發行商卻可以在沒有美元儲備，就印出300兆美元的穩定幣，顯然從發行到監管都存在大漏洞。

加密貨幣與區塊鏈市場，一直存在一些被當成神主牌的「幻覺」，例如去中心化的特質和無法破解的密碼，但是，最近美國聯邦調查局偵破柬埔寨太子集團首腦陳志的網路詐騙與洗錢犯罪，一舉查扣、沒收了150億美元的加密貨幣，就證明理論上無法破解的加密貨幣密碼，FBI還是找得到破解之鑰；至於去中心化，則是所有加密貨幣試圖合法化的過程中，第一個要放棄的原則。

穩定幣「胖手指」事件曾經多次威脅金融安定，穩定幣龍頭USDT、加密貨幣交易所OKX，還有BONK都發生過各種「誤鑄」、「鉅額回收」、錯發穩定幣的事件，金額動輒以兆美元計；3年前韓國LUNA穩定幣崩盤，LUNA價格瞬間從82美元崩毀至0，造成投資人數百億美元的重大虧損，加上這次300兆美元事件，都證明穩定幣並不穩定的真相，冠上「穩定」2字只是行銷，甚至是名實不符的幻覺。

川普政府推動穩定幣合法化，也存在川普自肥、利益輸送的疑慮，川普3個兒子與親信成立的World Liberty Financial（$WLFI），在合法化過程中發行超過20億美元的USD1穩定幣，《金融時報》估算川普家族過去一年在加密貨幣市場獲利超過10億美元；川普更在10月23日以總統之尊，赦免加密貨幣洗錢與詐欺重大罪犯趙長鵬，《華爾街日報》則曝光趙長鵬的幣安與川普家族密切往來的軌跡。

台灣在穩定幣新聞熱炒下出現「錯失恐懼症」（FOMO, Fear of Missing Out），金管會「參考國際規範」研擬《虛擬資產服務法》，金融機構的高層則天天被記者追問「是否要發行穩定幣」。加密貨幣與穩定幣當然無須禁止，但是整體加密或幣市值才剛剛突破4兆美元，不到輝達的總市值，只是邊緣金融產品，而且洗錢、胖手指、詐欺、川普家族自肥等疑慮難以釐清，跟著新聞炒作去推動穩定幣合法化，恐怕無助台灣金融安定。

