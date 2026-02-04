鏡評／美光變台光
如果說台積電擴大投資美國亞利桑那新廠，就是掏空台灣、變成「美積電」，那麼記憶體晶片龍頭美光（Micron）擴大對台灣投資，累計投資金額高達新台幣1兆2千億元，持續擴大產能，最近又斥資約新台幣570億元（約18億美元）買下力積電的銅鑼新廠，總部在美國愛達荷州的美光，是不是因此就被掏空，變成「台光」了呢？
上週，美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）帶著團隊一級主管前往總統府拜會賴清德，美光在原本的桃園、台中、台南之外，又增加苗栗銅鑼新廠，技術上更在台灣廠搶先導入極紫外光（EUV）微影系統，台灣成為美光重要的動態隨機存取記憶體（DRAM）與高端高頻寬記憶體（HBM）生產基地。
美光不只投資台灣，同時還宣布未來10年將增加對新加坡NAND快閃記憶體的產能，規劃投資金額高達240億美元（約新台幣7,550億元）。如果套用台積電變美積電的邏輯，美光經營團隊恐怕會被罵翻，被套上「台灣光」「新加坡光」的罪犯牌子遊街示眾。
美光全球布局的企業戰略極為成功，把產能、技術、客戶、政府關係都重押台灣，擴大新加坡NAND的產能，不只沒有「掏空美國總部」，還帶來總市值約5千億美元、本益比超過40倍，遠超過韓國三星與SK海力士的表現。
台灣受到認知作戰的汙染，許多反智、不值得討論的謬誤，經過親中媒體與自媒體的大喇叭放送後，假議題變成真干擾，台積電變美積電就是其中最顯著的例證。
企業成長到一定的規模，國際化的擴張原本就是必然。〈鏡評〉在元月下旬討論「台商做美國人的老闆」，跟讀者清楚分享台灣3個世代的產業發展趨勢。二次戰後，我們的阿公如果能進入美國公司當雇員，就是光宗耀祖的成就；1990年後的爸爸世代，則用委外生產模式與美國公司變成合作夥伴，一起分潤賺錢；隨著台灣企業規模增長，在資本、技術、管理、市場能力都不斷提升後，我們下個世代的挑戰升級為國際化，在能否成為美國人、日本人、歐洲人的老闆。台積電的海外擴充，絕對不是掏空，而是台灣企業能否升級成跨國企業的挑戰。
我們真的該擺脫虛假的美積電議題，如今台灣上市公司總市值突破100兆元，日成交量突破1兆元，今年還可能出現股價5位數（超過1萬元）的上市公司，體質不斷壯大的台商真正的挑戰，在全球供應鏈的結構性轉變，不只是高舉美國優先的川普，還有即將停火、開始戰後重建的烏克蘭與歐洲市場，且日本也在劇烈地進行產業結構轉型，台商如何貼近市場、滿足不同市場的需求，像美光那樣以專業的跨國布局，為股東與員工創造最大利益，才是台灣企業發展的真議題。
