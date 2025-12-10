鏡評／美國降息 日本升息

高市早苗上任後，日本股市大漲、匯率貶值、日圓利率繼續走高，國內民調支持率更創下75％高點。（翻攝自高市早苗X）

日本首相高市早苗是一位非典型、有趣的政治領袖，她在自民黨的統治危機中上任，許多政治觀察家看衰她，但是高市跌破眾人眼鏡，上任後日本股市大漲、匯率貶值、日圓利率繼續走高，國內民調支持率更創下75％的高點。

沙烏地阿拉伯在東京舉辦「未來投資倡議（FII）」論壇，高市早苗致詞時高喊《進擊的巨人》金句：「大家都閉嘴！全部投資在我身上就對了！」台下一群戴著白頭巾的阿拉伯政商高層瞬間爆出熱烈掌聲。日本動漫在阿拉伯世界有一大群粉絲，高市藉著《進擊的巨人》的呼喊，給阿拉伯與日本醞釀中的投資添了柴火，更成了日本企業與外資談判桌上，所有商業領袖見面的問候語，激勵效果十足。

廣告 廣告

日本商界對高市的支持，比民調支持率更熱烈。機器人大廠發那科（Fanuc）股價從4,000日圓一路大漲衝向6,000日圓，這是日美機器人聯盟的激勵效果；在AI與電力領域領先的日立，火速跟OpenAI簽合作備忘錄，股價也從3,800日圓急漲到5,400日圓；而汽車龍頭豐田也從川普關稅的低點2,300日圓穩步走高到3,200日圓。日本汽車、AI、機器人的產業龍頭股價強勢上漲，呼應了高市「投資日本」的真實動能。

「美元降息、日圓升息」是12月國際金融市場的大事，財經媒體與網路上一大堆「日本引爆全球崩盤」作標題的末世論，說日本持續升息，將會導致「借便宜日圓、買高利美元資產」的套利交易崩潰，大賣美股來償還日圓負債。

不過，這些末世論只是為了恐嚇韭菜族、搶點閱率的驚悚標題，日本10年期債券的利率從0.6％、穩步向上攀升到目前接近2％，時間已經長達2年，日圓套利交易解約的確是長期趨勢，卻不是瞬間潰堤，而是有秩序的洩洪。

美國聯準會降息、日本銀行升息都不是意外的衝擊，是早就被市場接受的答案，用白話文來說，是落後指標、不是先行指標。2026年聯準會將迎來川普提名的新主席，目前金融市場對於熱門人選哈塞特（Kevin Hassett）幾乎已經形成共識，持續降息的市場預期也在逐步落實，聯準會調降美元指標利率是長期的趨勢，目前也只走在半路。

日本央行放棄零利率、引導利率正常化，更是從2024年初至今、已經執行2年的既定政策，金融機構更在既定的軌道下調整投資組合。我們從市場利率可以清楚看到，日圓十年期債券利率2％、美國十年期公債利率4％、三十年期美債利率4.75％，債市、股市的交易秩序都相對穩定。

美元降息、日圓升息對於全球經濟是正面的訊息，日本股市的長線多頭也還在半路，掌握這些趨勢，投資布局也就可以從從容容，游刃有餘了。

更多鏡週刊報導

鏡評／香港地獄之火 中國房市雪上加霜

鏡評／台灣病與新台幣匯率

鏡評／投機交易退潮了