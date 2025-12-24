鏡評／阻止傾銷救台灣

台灣水泥在起家的本土市場，遭逢中國以及借道日本、東南亞洗產地而來的低價水泥傾銷，幾乎難以招架。（翻攝台泥企業團臉書）

台灣水泥與台灣啤酒，兩個看似八竿子打不著的產品，有甚麼共同點呢？除了他們都掛著「台灣」的招牌，都背負國家榮耀的責任之外，更重要的是，他們都是中國產能過剩，全球低價傾銷的受害者。台灣水泥與台灣啤酒的困境，象徵數以十萬計沒掛「台灣」招牌的企業、以及亞洲各國的同業們，正在承受的生死存亡挑戰。

中國低價啤酒傾銷台灣的問題，被媒體廣泛報導，中國的啤酒廠產能過剩，過度投資，為了「跑現金」，成本、折舊、稅金都可以略過，找了美國百威、日本麒麟等來貼牌偽裝，用超低價格賣進台灣，搶走全台灣五成以上的市占率。

遭到中國低價啤酒重擊，生產台灣啤酒的台灣菸酒公司，營收從2019年的610億元、一路跌到2024年剩下430億元，短少的當然不只是台啤營收，但是台啤工廠生產線被迫關停、員工人數大減，連帶整個銷售台啤的通路商都哀鴻遍野。

更糟的是，每年數百萬來台觀光的旅客、商務主管，在餐廳總希望喝喝道地又新鮮的「Taiwan Beer」，但是接待的導遊、本地老闆卻沒了底氣，連一個小小的本地啤酒市場都守不住的國家，不是很丟臉嗎？

相較於面對國民消費者的台灣啤酒，台灣水泥則是國家基礎建設的象徵，這個台灣掛牌上市公司第一號（股票代碼1101），近年成為老牌企業積極轉型的典範，轉投資新能源事業、海外投資土耳其、葡萄牙水泥廠搶占歐洲與非洲市場，但是在起家的本土市場，卻遭逢中國以及借道日本、東南亞洗產地而來的低價水泥傾銷，幾乎難以招架。

中國房地產市場與基礎建設突然冷凍，大量閒置水泥產能傾銷亞洲各國，各國一方面阻擋中國，另一方面也為中國洗產地、或是將自身過剩產能傾倒至台灣，即使是友好的日本也是如此，日本國內水泥售價每噸新台幣3,800元、賣到台灣只要1,400元，越南、印尼都用類似的手段倒貨台灣，威脅台灣本地水泥廠的生存底線。

WTO的時代已經過去了，中國「1兆美元貿易順差」是威脅全球經濟安全的警鐘，「反傾銷」阻擋中國產能過剩、低價商品洪水四溢的傷害，才是各國政府最重要的任務，再加上川普關稅搞亂貿易秩序，歐盟與亞洲的韓國、日本、印度、乃至東南亞各國的經濟部與財政部，都在彈性運用關稅、行政、國內租稅等手段來保護關鍵產業，避免大量失業、產業崩盤、守住社會安全的底線。

台灣啤酒在財政部調降進口麥芽、啤酒花關稅、外加課徵進口啤酒反傾銷稅之後，已經暫時止血；水泥與石化、鋼鐵等問題也都進入政府的防守雷達區內，防阻傾銷，保護「台灣」這塊招牌，是政府不能鬆懈的任務。

