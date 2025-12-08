鏡評／香港地獄之火 中國房市雪上加霜
香港宏福苑的地獄之火，與中國建商第一股萬科的違約風暴同時爆發，好不容易稍獲喘息、勉強止跌的中港房市再遭重擊，今年中港股市大漲這「一白」，遮住了建商破產、地方政府債台高築、電動車殺價血流成河的「三醜」，如今來到年底償債高峰，人民銀行必須放開水龍頭大撒鈔票，設法撲滅債務違約的大火，避免中國經濟付諸一炬。
香港災難性的高樓火災看了令人落淚，超過百條人命、約2千個家庭、積累一生的財產付諸一炬，這是極度悲情的煉獄。香港在1948年曾經發生永安公司倉庫大火，燒了6天才停歇，死亡176人；再之前的1918年賽馬場跑馬地大火，那次觀眾棚架倒塌，棚架下的攤販爐火引發大火，冤魂超過600人。雖然科技不斷進步、法規層層加碼，擁擠城市的重大火災卻從未消失。
香港惡火給了台灣高度警示，市區的高樓防火系統必須隨時測試，確保功能正常，低層的老舊社區也必須強化防火機制，消防與逃生路徑一定要通暢無阻；此外，香港火災的禍首是承包商使用劣質、易燃的中國產尼龍網與泡沫封堵材料，台灣的建商與各級政府應該立即凝聚共識，完善法規，絕對不能進口與使用。
更不祥、猶如「凶宅打卡」的預兆是，宏福苑大火的同時，曾被譽為中國建商第一股的萬科，再度爆發債務違約風暴。萬科最近公告召開「債券展期會議」，12月中到期的人民幣20億元公司債，以及另一筆到期應償還本金人民幣37億元的債券，都可能還不出本金與利息。
宏福苑的大火往上猛衝，萬科的股票與債券價格則是向下崩跌。萬科在深圳證交所掛牌交易、代碼「000002」的天字第一號營建股、以及在香港掛牌的H股，股價從年初至今下跌3成，與3月的高點相較幾乎腰斬。
萬科面臨中國房市崩壞，靠深圳地鐵公司的財務支持來避免破產，深鐵總計提供超過人民幣300億元、約新台幣1,350億元的融資，如果連背後有深圳國企撐腰的萬科都債務違約，代表已在加護病房多年的中國房市，不只沒有反彈的跡象，甚至還要繼續探底。
北京政府當然知道房市風險巨大，中港股票今年上漲，但無法填補各行各業的財務黑洞，過去幾年每逢12月，人民銀行都得放水來填債務黑洞，避免連鎖倒閉，今年原本預估放水金額將是超過人民幣六兆元的天文數字，如果連萬科都爆發違約，那麼人民幣6兆元顯然是不夠用。
香港大火不只燒出高樓安全的大洞，也燒出了金融危機的破口，宏福苑已成廢墟，至於萬科的財務大火，那可是攸關中國金融安全與統治危機的生死挑戰，更是全球經濟安危最大的地雷。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
