鏡論／去蔣大業再下兩城

去蔣大業再下兩城，但鈔票改版、營區禮堂改名，綠營也就是圖個心裡爽。圖為陸軍司令部「中正堂」，現已改為「忠誠堂」。（翻攝中華民國陸軍臉書粉專）

這一陣子，民進黨與綠營應該頗樂，因為去蔣大業再下兩城：一、各種面額鈔票全改版，孫中山、蔣中正肖像定然不保；二、陸軍司令部營區大禮堂改名，從「中正堂」改為「忠誠堂」。

2000年5月20日，陳水扁當總統，民進黨啟動去蔣、去中大業，把老蔣肖像從鈔票、硬幣上下架是為急務。然而，畢竟剛執政、根基未穩，國民黨還是立法院多數黨，因而無法徹底達陣，但仍有小進展。

2002年元月4日，央行總裁彭淮南請某記者，在來來飯店安東廳吃飯。彭淮南面帶得意神色，對記者表示：「這次100與200新鈔，我決定用國父與蔣公肖像。這為的是族群和諧。當然，民進黨有人不高興。我對民進黨黨政高層說：『鈔票是綠色，我把老蔣都染綠了』，也算是顧及了民進黨情緒。」

2016年，蔡英文當總統。大半年後，民進黨立委高志鵬發砲，主張重新設計新台幣，拿掉孫中山與蔣中正肖像。獨派附和，說是日幣上頭都是文人肖像，沒有政治人物，新台幣也當如此。國民黨反對，要高志鵬等人，掏張美鈔看一看，所有額度鈔票上頭都是政治人物。高志鵬打槍，中央銀行沒答應，因為此舉耗費龐大經費。

現在，情況不同了。這一回，央行起的頭，言之成理，說是鈔票防偽技術不夠先進，24年沒改版，該改了。央行完全沒提，打算下架老孫與老蔣。但央行說，要設立「新台幣鈔券主題諮詢委員會」，以及「建立公民參與機制，凝聚社會共識」。以現在台灣社會環境而言，有「公民」參與，幾乎可以斷定，去蔣大業定然成功。

之後，就剩下50元與10元硬幣上，還有孫、蔣肖像。不定什麼時候，央行再找些什麼技術理由，改鑄新幣，那麼，鈔幣去孫、蔣就大功告成。

陸軍司令部廢了「中正堂」，更具突破意義。軍隊，始終是綠營心中痞塊，覺得軍人最難搞。譬如，政大前身是國民黨黨校，都改了校歌歌詞，把「建設中華民國」這六個字給抹除了。偏偏，陸軍官校校歌，到現在都是「怒潮澎湃，黨旗飛舞」。如今，陸軍司令部當了領頭羊，後頭鐵定能牽出一批跟風蟲。

然而，去中、去蔣大業仍舊有其極限。幾個月前，內政部大動干戈，要改路名，結果就踢到鐵板，幹不下去。並且，這鐵板永遠豎立，絕不消逝。因為，改了路名，戶政、地政就亂了套，台灣秩序會出大亂子。鈔票改版、營區禮堂改名，綠營也就是圖個心裡爽。實質上，台灣民眾與孫、蔣早就沒有多少心理意識連結，改不改，其實沒差。

