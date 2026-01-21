鏡論／台美關稅談判的定海神針

台美關稅談判，有個「聯美抗中」的定海神針在，台灣須靠美國保護，根本沒多少談判本錢。圖為鄭麗君談判團隊19日返台，行政院長卓榮泰親自去接機。（鏡報鄒保祥）

台美關稅談判終於塵埃落定，台灣爭得15％不疊加關稅稅率，但須大舉對美投資，包括台積電在內，要把整個高科技供應鏈，在美國另起爐灶。談判放榜後，台灣執政黨、在野黨，以及美國商務部，都各有官方結論。三方面說法，都是各吹各的調，說法南轅北轍，東晴西雨。

台灣方面，總統賴清德說，這是「台美雙贏」，將深化雙方經貿合作，帶動共同繁榮。行政院長卓榮泰說，護國神山台積電主峰，還留在台灣。副院長鄭麗君說，供應鏈合作不是Move（搬走），而是Build（打造）。國民黨主席鄭麗文則說，這是掏空台灣。

台灣朝野兩黨論調，其實都滿「空包彈」，高來高去，彈出一堆飄移棉絮。最厲害的，是美國商務部長盧特尼克公開表示：「台灣需要讓美國總統川普開心。他們為什麼要這麼做？因為我們的總統是保護台灣的關鍵。」他同時強調，美方談判時確實「拿著大棒」威嚇，而非拿胡蘿蔔利誘。

盧特尼克這番講話，從小處看，彰顯了我方談判成員鄭麗君、楊珍妮團隊，承受了多少壓力與委屈。從大處看，根根本本，明明白白，揭露了台美關稅談判，有個定海神針擺在那裡，所有談判結果，都受這根定海神針牽引。這定海神針就是「聯美抗中」，因為聯美抗中，所以，美國總統是保護台灣關鍵；所以，台灣要討好美國總統。

在過去，台美雙方經常搞經貿談判，歷次談判的定海神針都是「台美貿易失衡」，台灣出超順差大，美國入超逆差大。所以，美國要台灣讓步。這種談判有很大扯皮空間，可以打迷糊仗。譬如，台灣對美軍購、赴美觀光、買美國智慧財產、跨境匯款、購買美國股票、債券、貨幣等等，都沒算進「自美進口」。這些項目，可以和美國討價還價。

這次台美關稅談判，與貿易失衡無關，美國一開始就說，台灣要放出晶片生產能量，台美雙方要各產一半。台灣必須靠美國保護，根本沒多少談判本錢。不但台灣如此，日本、韓國也一樣，都是受制於「需要美國保護」。論者以為，台灣付出代價比日本、韓國高，殊不知，日韓還要另外付鉅額代價：分攤駐防美軍經費，並且，分攤額度連年見風就漲。

盧特尼克說，台灣必須讓川普開心，這句話，還另藏深意：討川普開心，不是簡單過去式，更不是現在完成式，而是一種持續不已的「現在進行式」。這一次，關稅談判如此收場，川普開心了。下一次，不定什麼事情，川普又不開心了，台灣（以及日韓等美國盟友）還得再付代價，再讓川普開心。

