鏡論／告別煙塵籠罩的2025年

回首過去一年，台灣顛簸翻滾，煙塵籠罩，朝野對決烈火，將與2026年縣市長選舉結合，爆發出更大震撼能量。

倏然間，地球公轉一周，2025年驀然消逝，日曆翻到2026。回首過去一年，台灣顛簸翻滾，煙塵籠罩，且戰且走。這裡面，有些事件承先啟後，在2024年點火，在2025年引爆，又在2026年繼續上演續集。大罷免就是，2024年發軔，2025年對決，大失敗之後，又延伸出不副署、不執行續集，在2026年上演。這股朝野對決烈火，將與2026年縣市長選舉結合，爆發出更大震撼能量，不知伊於胡底。

2025年也有囍事，台灣經濟成長率逼近7％，這是暌違十幾年僅見佳績。股市交易指數上漲約兩成，每個交易日平均成交量也突破4千億元。消費者物價指數全年上漲率則壓制在3％左右。尤其，輝達確定在台北設立海外總部，台灣在國際AI供應鏈中，站穩關鍵地位。

廣告 廣告

但，亮麗經濟成長數據背後，卻也有陰暗面，有待克服。行政院主計總處2個月前發布勞動薪資統計數字，將近7成勞工薪資低於平均薪資，貧富差距愈來愈大。股市指數不斷創歷史新高，但主角卻是外資，整個台灣社會完全沒有當年股市狂飆時期，全民炒股興奮熱潮。

前後橫跨2個年度，美國總統川普到底要怎麼弄台灣關稅？都還沒搞出結果。預估，新年度裡，這事情會揭露結果。重點，不單單在降低多少關稅？更重要的是，我們付出多少代價，以換得降低關稅？

對外關係方面，2025年也是艱辛備至，台灣駐南非代表處被南非硬降級為「台北商務辦事處」，又把這辦事處趕出首都普利托利亞。韓國也在旅客入境電子申報單上，把台灣列為「China（Taiwan）」。這兩件事情，我方政府喊了幾嗓子，表示抗議。然後，韓國改正，南非這事就默默接受了。

當然，過去這一年裡，台灣與大哥、二哥關係更密切了。美國軍武售台額度沒有最高，只有更高；日本首相也公開暗示，台海開戰，日本出兵。總統賴清德也咬字清晰，明白表示：「北京當局，也以2027年完成武統台灣為目標。」之後，內政部就全民普發小橘書「臺灣全民安全指引」。跨入2026，距離2027，就剩不到365天。備戰氛圍，愈來愈濃了。

好酒沉甕底，2025年也不是沒有好事。最起碼，財政部已經說了，全年稅收有可能低於稅收預算，形成「稅收短徵」。2026年，是選舉年，如果，還有「稅收超徵」，定然會再唱「全民普發」歪戲。現在，稅收短徵，無虞再演鬧劇。只是，既然超徵就要「全民退稅」；那麼，根據同一邏輯，現在短徵了，要不要「全民補稅」呢？

更多鏡週刊報導

鏡論／我掀桌瞪眼 你翻書論典

鏡論／開關一拉 抒鬱解壓

鏡論／小紅書的兩難陷阱