鏡論／小心共軍在金馬搞斬首

金門、馬祖緊貼中國領土，是斬首樂園，政府元首若前往兩地，須有破規格重量級維安。圖為賴清德2024年上任總統後，首度赴金門。（總統府提供）

美國閃電出兵，搞「斬首行動」，拿下委內瑞拉總統，餘緒震盪不休，天天都有新發展，這裡頭，也扯上台灣。記者問川普，習近平會不會有樣學樣，也在台灣搞「斬首」？川普答得頗妙：「我不覺得，他會那麼做。」可以確定的是，無論老共玩不玩斬首把戲，台灣這兒都得防衛嚴實，勿恃敵之不來，而恃有以待之。

所謂「斬首」，說穿了，就是以迅雷不及掩耳手段，抓捕敵對陣營領導人。台灣這兒，對於總統、副總統的維安，可是費足心思。動態維安，有「萬鈞計畫」，經常進行演練；靜態維安，則有憲兵與特戰部隊，守護總統府、總統官邸。尤其，怕老共氣墊船鑽入淡水河口，閃電溯河而上，直竄總統府後方，早就派了陸戰隊與工兵群，駐守淡水河口，攔截防堵。

但，有2個地方，堪稱防衛死穴、斬首樂園，總統、副總統還偶爾會去。這2個地方，1個是金門，另1個是馬祖。根據媒體資料，蔡英文8年總統任內，至少1次前往金門、1次前往馬祖。賴清德當總統1年7個多月，去過金門2次。

金門、馬祖就貼著中國大陸，加上早就小三通，沒了戰地氣氛，我方防守並不嚴密。中共只要事前掌握情報，佐以詳盡規劃，屆時短暫擾亂有線、無線、網路等通訊，集結優勢兵力，很快就能突入金馬小島，把人擄走。

我國是民主國家，總統、副總統總有公開行程要跑，或者巡視地方政府，或者去看地方建設。既是「地方」，除了台灣本島之外，澎湖、金門、馬祖等外島，也包括在內。澎湖，靠台灣近，也就算了；金門、馬祖，可是緊貼對方領土，十分危險。因為危險而避免前往，會招笑話，說是怕了不敢去了。反過來，明知山有虎，偏向虎山行，曉得金馬危險，還去金馬，則是自蹈羅網。去？還是不去？都傷腦筋。

上週，老共國台辦發布消息，把台灣內政部長、教育部長列為「台獨頑固分子」，宣告對2人「依法實施懲戒」。連同之前同類宣告，老共那兒累積的抓捕名單，還真是一長串。這些列名人士，去金門、馬祖同樣有風險。

中共打台灣，風險大、代價高，美國、日本可能會有軍事反應。在金門、馬祖抓人惡搞，技術簡單風險低，各國不太可能出兵。尤其，中共抓了台灣頭面人物，能安撫內部民心，宣洩民族主義情緒。對台灣而言，政治體制早上軌道，不會因斬首行動而中斷政府運作。但，碰到這種爛事，台灣士氣定然會受打擊。

現在只能說，金馬兩地是斬首樂園，政府元首若前往兩地，須有破規格重量級維安！

