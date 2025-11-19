鏡論／小心綁票通緝令

中國泉州公安局對網紅八炯（前左）、閩南狼（右）發布懸賞通告，稱2人涉「煽動分裂國家罪」。

中共連出狠招，先是重慶公安「立案偵查」立委沈伯洋；繼而，泉州公安局對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，徵集二人「違法犯罪線索」，稱二人行為涉嫌「煽動分裂國家罪」。這戲還沒完，不定什麼時候，老共還會祭出第三批名單。

台灣這兒，從官方到民間，自然情緒激動，幹聲連連。三位當事人，不但老神在在，並且語出譏諷。沈伯洋趕緊跑了一趟德國，出席聽證會，證明老共拿他沒輒。

這種長臂管轄、跨國通緝的案例，所在多有。譬如，美國司法部就開出五千萬美元的天價，通緝委內瑞拉總統馬度洛。碰上這種事情，當事人心裡怎麼想的是一回事，表面上，定然是若無其事，口出無畏勇言。對沈、溫、陳三人而言，只要不去港澳，就不會有事。

不過，許多時候，凡人敵不過老天爺，人算再精，也敵不過天算厲害。這種事情，有實證，也有虛構，無論實證或虛構都指出：只要出境，就有羊入虎口風險。

先說實證案例，1978年4月，一架大韓航空班機，由法國巴黎啟程，飛往韓國首都漢城（現稱首爾）。結果飛機迷航，誤入蘇聯，吃了一顆飛彈，帶傷迫降。那飛機上，竟有台灣畫家林惺嶽。這新聞，在那個年代轟動全台，林本來名氣不大，經過此事，在台灣畫壇聲名大噪。

實證案例之二，2006年6月，軍情局幹員朱恭訓、徐昌國赴越南公幹，遭中共誘捕。2人蹲中共苦窯9年，後來馬政府與老共換俘，2人才回台灣。

虛構劇情，則是1985年好萊塢電影《飛越蘇聯》（White Nights）。電影中，蘇聯投奔自由芭蕾舞者，搭機從美國飛往東京。結果，途中機械故障，迫降蘇聯西伯利亞，別人沒事，這人被逮。

從台灣往西飛，去歐洲，無論哪家航空公司，都會經過中南半島、南亞、中亞、東歐。這當中，不少國家是中共鐵桿盟友。往東飛，去美國或加拿大，會經過俄羅斯堪察加半島。

朱恭訓、徐昌國被抓，正式說法是「遭誘捕」，「誘」於先，而「捕」於後。簡單來說，就是設下騙局與陷阱，搞綁票把戲。有鑑於此，沈、溫、陳三人，其實只要出了台灣，就有「被綁票」風險。至於風險是高是低？則視中共瘋狂程度而定。

蔡得勝任國安局長時，曾在立法院指出，中共以多元手法，監聽不少台灣政要電話。此外，吳釗燮當外交部長時，他的心腹機要何仁傑就是共諜，老共自然能掌握我方政要行蹤。黨政大員們三天兩頭往外頭飛，最好小心謹慎，低調匿蹤。不怕通緝，就怕綁票。

