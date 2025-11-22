鏡論／小心綁票通緝令
中共連出狠招，先是重慶公安「立案偵查」立委沈伯洋；繼而，泉州公安局對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，徵集二人「違法犯罪線索」，稱二人行為涉嫌「煽動分裂國家罪」。這戲還沒完，不定什麼時候，老共還會祭出第三批名單。
台灣這兒，從官方到民間，自然情緒激動，幹聲連連。三位當事人，不但老神在在，並且語出譏諷。沈伯洋趕緊跑了一趟德國，出席聽證會，證明老共拿他沒輒。
這種長臂管轄、跨國通緝的案例，所在多有。譬如，美國司法部就開出五千萬美元的天價，通緝委內瑞拉總統馬度洛。碰上這種事情，當事人心裡怎麼想的是一回事，表面上，定然是若無其事，口出無畏勇言。對沈、溫、陳三人而言，只要不去港澳，就不會有事。
不過，許多時候，凡人敵不過老天爺，人算再精，也敵不過天算厲害。這種事情，有實證，也有虛構，無論實證或虛構都指出：只要出境，就有羊入虎口風險。
先說實證案例，1978年4月，一架大韓航空班機，由法國巴黎啟程，飛往韓國首都漢城（現稱首爾）。結果飛機迷航，誤入蘇聯，吃了一顆飛彈，帶傷迫降。那飛機上，竟有台灣畫家林惺嶽。這新聞，在那個年代轟動全台，林本來名氣不大，經過此事，在台灣畫壇聲名大噪。
實證案例之二，2006年6月，軍情局幹員朱恭訓、徐昌國赴越南公幹，遭中共誘捕。2人蹲中共苦窯9年，後來馬政府與老共換俘，2人才回台灣。
虛構劇情，則是1985年好萊塢電影《飛越蘇聯》（White Nights）。電影中，蘇聯投奔自由芭蕾舞者，搭機從美國飛往東京。結果，途中機械故障，迫降蘇聯西伯利亞，別人沒事，這人被逮。
從台灣往西飛，去歐洲，無論哪家航空公司，都會經過中南半島、南亞、中亞、東歐。這當中，不少國家是中共鐵桿盟友。往東飛，去美國或加拿大，會經過俄羅斯堪察加半島。
朱恭訓、徐昌國被抓，正式說法是「遭誘捕」，「誘」於先，而「捕」於後。簡單來說，就是設下騙局與陷阱，搞綁票把戲。有鑑於此，沈、溫、陳三人，其實只要出了台灣，就有「被綁票」風險。至於風險是高是低？則視中共瘋狂程度而定。
蔡得勝任國安局長時，曾在立法院指出，中共以多元手法，監聽不少台灣政要電話。此外，吳釗燮當外交部長時，他的心腹機要何仁傑就是共諜，老共自然能掌握我方政要行蹤。黨政大員們三天兩頭往外頭飛，最好小心謹慎，低調匿蹤。不怕通緝，就怕綁票。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
鏡觀／民進黨該提名沈伯洋選台北市長嗎
陳嘉宏專欄：不能坐視國民黨急速紅統化的現象
鄭任汶專欄：高市早苗為何如此強硬？
其他人也在看
"棒棒糖"醜聞不斷!王子爆婚外情 小杰.威廉閃兵遭求刑逾2年
娛樂中心／楊思敏、戴亞倫、SNG 新北報導棒棒堂成員負面新聞不斷，王子與粿粿爆出婚外情，威廉與小杰因為閃兵遭調查，檢察官針對兩人，分別求刑2年2個月和2年8個月。威廉週末出席公益球賽時，被問到種種風波，他向大家道歉，表示團員都想為年輕時犯的錯彌補，至於王子介入他人婚姻，並不知情。棒棒堂成員負面新聞不斷，威廉閃兵遭起訴，50萬元交保，檢察官求刑2年2個月，接著團員小杰也被調查，求刑更重、2年8個月。他受訪時向大家道歉，表示棒棒堂最近事情比較多，和成員們都要加油。威廉與太太卓君澤出席明星匹克球公益賽。（圖／民視新聞）至於小杰的狀況，威廉表示，發生這狀況都覺得不太好，「一直想要再為年輕所犯的錯誤，然後去彌補跟改進，我就請他準備好心情，因為這個後面還可能還面臨到一些司法。」威廉深陷閃兵案，所有工作停擺，週末與老婆卓君澤，參加明星匹克球公益賽，透過做公益，希望彌補過錯。威廉：「最近就是會帶娃、忙皮克球，然後最近也是會幫協會這邊做一些服務。」威廉參與明星匹克球公益賽。（圖／民視新聞）另一問棒棒堂團員王子也爆出醜聞，與粿粿婚外情，鬧得沸沸揚揚。威廉：「王子更是我自己的弟弟，像弟弟一樣在看待。 事情的開始是完全不知情，我相信他在受到這次的教訓之後，也能夠一樣成為一個、相對可以更好的一個人。」粿粿的先生范姜彥豐要求賠償金600萬，但王子聲稱為父親還債，拿不出來，要分期付款。威廉表示，不清楚細節，但希望團員們都能度過低潮。原文出處：「棒棒糖」醜聞不斷 王子爆婚外情 小杰.威廉閃兵遭求刑 更多民視新聞報導金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻子瑜中文喊「期待這一天非常久」！畫面網哭：一步等了10年赴韓打拼10年終於在台開唱！子瑜哽咽「很多次想放棄」鞠躬：很想家民視影音 ・ 16 小時前
給台灣買一張電力保險：核二、核三應儘速決定轉為戰備電廠
張景森／前行政院政務委員，本文經授權，摘自作者臉書鏡報 ・ 7 小時前
英超》諾丁漢森林客場3球完勝利物浦 英超衛冕冠軍陷低潮
英超第12輪諾丁漢森林客場3比0完勝利物浦，給予衛冕冠軍沉重一擊。這場在安菲爾德球場的失利，是利物浦近七場聯賽中的第六場敗仗，使他們在積分榜上滑落至第十一位，與榜首兵工廠的差距已達八分。開賽第33分鐘，巴西後衛穆里洛（Murillo）透過角球攻勢為森林先拔頭籌。下半場剛開始，薩沃納（Nicolo Savona）為客隊擴大優勢。比賽第78分鐘，吉布斯懷特（Morgan Gibbs-White）在阿利松（Alisson）撲出哈欽森（Omari Hutchinson）射門後補射破網，鎖定勝局。這場勝利不僅是諾丁漢森林在安菲爾德的最大勝利，也是新任主帥戴奇（Sean Dyche）執教六場比賽以來的第三場勝利。同時，這也是利物浦自2021年1比4敗給曼城後最慘重的主場失利。利物浦隊長范戴克（Virgil van Dijk）賽後表示：「每個人都應該感到失望，在我看來，主場輸給諾丁漢森林是非常糟糕的結果。我們太容易失球，所有人都需要自我反省。我在這支球隊很久了，我們經歷過逆境，一定會重整旗鼓，但這需要時間。」這場勝利讓諾丁漢森林成功脫離降級區。森林隊長耶茨（Ryan Yates）指出：「戴奇教練和他麗台運動報 ・ 4 小時前
鄭麗文沒那麼笨！吳崑玉揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌近期剛會面完，外界對於藍白在2026、2028是否能合仍有疑問。政治評論員吳崑玉說，鄭麗文清楚民眾黨的狀況、沒那麼笨，會跟黃國昌見面是在應付黨內部分聲音；他也說，黃喊2026就要聯合政府，這就是在討「副市長」的職位，「你還不可憐他一下嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
投書：中國翻牆需求助長手機銷贓 NCC應從技術面堵住漏洞
楊智強／社會科教師鏡報 ・ 7 小時前
鹿港200萬發票還沒找到！全鎮翻箱倒櫃：到底是誰
鹿港200萬發票還沒找到！全鎮翻箱倒櫃：到底是誰EBC東森新聞 ・ 19 小時前
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
高雄昨天（22日）熱鬧滾滾，不只TWICE登上世運主場館，包括伍佰、孫淑媚、國立台灣交響樂團經典金曲等不同世代歌手、音樂類型，分別在四大場館同時開唱，估計帶進超過10萬粉絲，高捷公司今（23）日統計，昨天捷運全日運量近35萬人次，創下今年單日最高運量，比2024跨年的30.5萬人潮還多！擠入高捷單日自由時報 ・ 5 小時前
北檢為一把「米其林藍傘」失竊追訴到二審 老婦遭冤高院抨檢警
陳姓婦人被控竊取放在台北市中山區公所前的「米其林輪胎」大傘，警方循監視器影像查獲陳婦，台北地檢署依竊盜罪起訴。陳婦否認偷...聯合新聞網 ・ 1 天前
張忠謀也曾批評匯率 學者：現在台灣競爭力已非當年可比
（中央社記者潘姿羽台北2025年11月23日電）經濟學人（The Economist）專文探討「台灣病」，認為央行長期壓低台灣匯率引發諸多問題。2012年時因競爭對手韓元貶值，台積電創辦人張忠謀曾公開批評央行匯率政策，但學者認為，匯率非經濟發展單一問題，乘著AI大浪，如今台灣競爭力非同日而語，對產業界而言，地緣政治、關稅等問題，可能比匯率更嚴峻。經濟學人引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致經濟金融產生多項問題，如民眾購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。經濟學人以「台灣病」批評台灣經濟現況，國發會主委葉俊顯認為，經濟學人觀點可能沒有考慮台灣出口結構已經與30、40年前完全不一樣，用當時的論點看待現狀不太合適。葉俊顯解釋，30、40年前台灣產業集中傳產，近年來半導體產業比重提升，即便傳產，紡織等業別也開始轉型升級，只要有獨特產品、技術，相對而言就不會因匯率因素而影響出口。不僅葉俊顯提出質疑，經濟部長龔明鑫話說得更直白，強調台灣經濟發展不錯，應該是模範生，並沒有生病；近年台灣出口好是因為AI，匯率不是主導出口好壞的單一因素。他直白批評經濟學人的報導說，「我們沒有病，中央社財經 ・ 2 小時前
無懼大陸公安立案偵查 沈伯洋現身國際法庭：沒在怕
大陸公安局日前宣布將民進黨立委沈伯洋立案偵查，甚至傳出海外追緝的可能。沈伯洋為證明他沒在怕，繼日前到德國後，昨（21日）深夜又發文，透露他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court），強調不會感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。中天新聞網 ・ 1 天前
總統原話被三立剪掉？賴清德談周子瑜來台開唱突冒一句話 藍委批：不失言很難？
南韓超人氣女團TWICE今明兩天將首次在台舉辦演唱會，團中的台灣成員周子瑜多年來在海外努力打拼，終於能在家鄉開唱。總統賴清德昨（22）日談到此事時表示，香港與台灣的巨星也都吸引滿場觀眾，顯示台灣經濟愈來愈好。然而，這段採訪在三立報導時，卻刪掉了一部分原話，影片右上角還出現「一刀未剪」4個字，略顯諷刺。針對此事，國民黨立委王鴻薇在臉書發文提到，「到底什麼叫一刀......風傳媒 ・ 18 小時前
行乞？行啟？ 雲林縣府臉書錯字大搞烏龍 網友笑爆「想行乞就去行乞」
雲林縣歷史建築行啟紀念館已有近百年歷史，見證斗六市地方自治歷史，極具歷史意義。不過民眾發現縣府文觀處臉書「慢遊雲林」專頁，23日要宣傳該地舉辦的活動，誤將「啟」誤植為「乞」，將近2天過去了卻未見修正，引起民眾熱烈討論。對此縣府表示，已請同仁修正，會檢討貼文內容審核機制。自由時報 ・ 3 小時前
成軍十年首次在台開唱！周子瑜：終於帶成員一起來高雄了
韓團TWICE出道十年首度來台開唱，22號晚上在高雄的首場演場會，就湧入5萬人，甚至有近千人買不到票，守在世運主場館外不願離去，而TWICE八名成員，除了周子瑜，感性的用國台語跟大家問候，其他成員也大秀中文跟粉絲互動，周子瑜甚至結束前還唸了一封信，分享內心世界，把粉絲惹哭。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
女星生完想隆乳跟尪大吵 來賓嗆：我們都變絲瓜了也沒差
DJ妖嬌自節目《我愛黑澀會》出道，近年常出席許多音樂活動，先前她自曝有身材焦慮，大方承認花了20萬隆乳。最近她上節目分享當年生產完就吵著要去動豐胸手術，跟老公因此大吵一架，一旁的作家「艾妮老師」則笑說到了她們這年紀就算變絲瓜也沒差。中時新聞網 ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前