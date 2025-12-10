鏡論／小紅書的兩難陷阱

民進黨以反詐之名，封了年輕人慣用的小紅書。最衰的，是封了小紅書，失了青年基本盤。

內政部封了社交平台「小紅書」，理由是詐騙猖獗。行政院長卓榮泰跟進補槍，說是先封一年，若不改善，就直接斷掉。卓還移轉槍口，點名抖音海外版TikTok，揚言若不改善，不會繼續容忍。

消息一出，震動台灣，藍白兩營強烈反彈，打出二個著力點：一、要說詐騙，臉書更多，為何不封臉書？二、這是打壓言論自由，讓台灣淪為網路翻牆國家。

前一個質疑論點，比較好對付。張三李四王五劉六，一堆平台都有詐騙，都要對付，總有個先後順序，先挑小紅書，就是個起手式。第二個質疑論點，就比較麻煩了，這質疑有如狗皮膏藥，怎麼樣都揭不掉。民進黨昔日為矛，猛戳國民黨管制言論之盾；如今，自己卻豎起了大盾，很難自圓其說。

所幸者，直到上週末為止，民進黨政府官方正式說法，始終揪著「詐騙」尾巴打，還沒扯到「國安」。儘管，內政部長幾個月前，曾以「國安危害過大」為由，要求部內同仁，刪掉小紅書，但這次封書事件爆發後，內政部還沒擴大解釋，扯上國安。要知道，一旦扯上國安，麻煩大了，能讓民進黨剎時變身為戒嚴時期國民黨。

戒嚴時期，言論管制，報社限家數，報紙限張數，雜誌出格就查封。所有管制行動，都是「奉國安之名」而行。倘若，這次民進黨政府封小紅書，也祭出國安大旗，就犯傻犯到姥姥家了。所以，還是只扯詐騙，比較聰明。

至於國內社運團體，本來多數就是綠友友，不會唱民進黨反調。唯一要慎防回撲反噬的，是年輕世代。年輕一代，普遍反藍抗中，但，卻又普遍用慣小紅書。「小紅書」之名，究其根源，最早是指「毛澤東語錄」，但年輕人或者不知道，或者知道而不在乎。這就像走羅斯福路，不會聯想到美國總統一樣。

年輕人慣用小紅書，只因這媒體好用，扯不上政治意識。如今，民進黨以反詐之名，封了小紅書，年輕人少了網上利器，到底心裡如何反應？民進黨該費思量，去深切瞭解。最衰的，是封了小紅書，失了青年基本盤。

此事弄不好，就會陷入「兩難」（dilemma）窘境。砍了小紅書，下一步，可能斃了TikTok，理由都是詐騙。萬一，砍也砍了，斃也斃了，詐騙卻依然猖獗，到時候，該怎麼辦？往前走，那麼，就要砍臉書了，這臉書，美國老大哥事物，砍不得的；往後退，就得承認錯誤，冤枉了小紅書與TikTok，這錯誤，也不可能承認。

前面堵，後面塞，進退不得，陷入「兩難」（dilemma）困境。未雨綢繆，現在該先想個說法。

