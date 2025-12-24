鏡論／我掀桌瞪眼 你翻書論典

藍白兩營現在只剩一條出路：街頭運動。問題是，搞街頭運動，是民進黨專利，藍白兩營，尤其是國民黨，沒這能耐。（鏡報鄒保祥）

總統府、行政院斷然否定立法院立法權；司法院五位大法官，就宣布立法院三讀通過法律違憲。就此，綠營翻桌瞪眼，不顧身段，對著藍白兩營叫陣宣戰。藍白兩營無計可施，只能縮在體制內，翻著法典，唱唱彈劾、罷免、提告濫調，連倒閣解散國會，重新改選都不敢。

若是形勢顛倒，國民黨總統府、行政院、司法院，如此惡整民進黨立法院，學生早就鬧翻天，上街圍總統府、總統官邸、行政院，敲鑼打鼓拚小命和國民黨對著幹。各路社運團體也徹底動員，與學運連成一氣，戰鼓頻擂動地來。如今，對民進黨的舉措，學生、教授、社運團體，卻是安安靜靜，小指頭都不翹一根。

從2022年縣市長大選，到2024年總統、立委大選，到2025年大罷免，乃至這一回拒絕副署，藍白民意的支持度都高過民進黨。但，藍白票量大，民進黨聲量大，藍白支持者是沉默大眾，民進黨卻有側翼大喇叭。

無論彈劾、罷免，還是訴訟，實話實說，都沒三小路用。以現行體制而言，這些路都走不通。就算走通了，又怎樣？民進黨政府連立法院三讀通過法律，都敢一巴掌呼下去，會鳥你彈劾、罷免？

藍白兩營現在只剩一條出路：街頭運動。問題是，搞街頭運動，是民進黨專利，藍白兩營，尤其是國民黨，沒有這能耐。扁政府時期，紅衫軍運動鬧得陳水扁一佛出世，二佛涅槃，那場群眾運動，領導人施明德，副領導人簡錫堦，都是民進黨出身。整個紅衫軍運動上層領導骨幹，沒有國民黨像樣咖。

國民黨頗有一些「戰鬥藍」潑悍人物，像是王鴻薇、徐巧芯、趙少康等。這幫人打打選戰，還挺凶猛，能否鼓動風潮，造成時勢，掀起狂風暴雨，搞出波瀾壯闊街頭社會運動，卻大成疑問。藍白要搞街頭社會運動，恐怕，只能指望鄭麗文、黃國昌這兩位黨主席了。前者，綠營民進黨出身；後者，綠營時代力量出身。

民進黨受不了立法院三天兩頭蹦出唱反調法律，於是，走了下策，搞全面大罷免。結果，大罷免大失敗，顏面塗炭。賴政府不肯退讓絲毫，於是，更進一步，走了下下策，否定立法院三讀通過法案。這下子，民進黨破罐子破摔，抹下臉撒潑了。果然，招數掐死藍白，兩黨束手無策，只能雞貓子喊叫，拿不出具體對抗行動。

翻書論典，光說不練，注定熊樣孬種到底，只有上街頭才能翻身。到底，鄭麗文、黃國昌有沒有本事，掀起街頭運動狂潮？是驢還是馬，拉出來遛遛就知道！

