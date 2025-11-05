鏡論／把錢捐出去就天下太平了

吳音寧要入主台肥，年待遇為北農總經理薪資乘以6倍，藍白兩營自然把吐沫都罵乾了。

農業部搞地震，敲掉台肥董事長李孫榮，改派吳音寧，董事會通過就上任。這下子，藍白兩營翻了鍋，說是民進黨養肥貓，搞個「高級實習生」，當台肥董事長，年所得約1,500萬元。連帶，吳音寧以前陳年舊帳，也被翻了出來，敲打批鬥。

藍白兩營當然沒好話，吳音寧當台北市農產運銷公司總經理，曾自言「我有認真在學習」，藍營就猛烈追打，轟吳是高級實習生，卻坐領總經理年薪250萬元。如今，眼看著吳音寧，就要入主台肥，年待遇為北農總經理薪資乘以六倍，藍白兩營自然把吐沫都罵乾了。

對此，民進黨政府與吳本人，當然有回應。農業部滴滴答答，逐一細數吳音寧過往「豐功偉業」，最後，下了個結論：「過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響。」至於當事人吳音寧，則在臉書上夫子自道：「不管誰擔任董事長，最重要是農民和員工權益，我不管在什麼位置，認真做實事最重要。」

看到沒有？攻守雙方壓根講的是兩碼事，攻方藍白兩營修理的重點，是民進黨養肥貓，每個月平均實際所得高達125萬元，不管上不上班，不管幹了啥事，每天太陽升起來，就有新台幣4萬1,000元入袋。而守方農業部、吳音寧，則講的是做事、服務、貢獻社會等等一套大道理。一個是張飛，一個是岳飛，二邊各說各話，根本兜不攏。

古書《左傳》有云：「匹夫無罪，懷璧其罪。」吳音寧有沒有料？吳音寧夠不夠格？這些都有得扯的，嘴炮打來打去，不會有定論。但，每天一睜眼睛，就有4萬1,000元入袋，卻是超級寶璧，誰見了都眼紅。不但藍白敲打，連綠營內部，也有雜音。最要命的，是有一種東西，叫做「民意觀感」，不知多少小老百姓，對吳音寧這寶璧待遇，幹聲連連。

只要吳音寧挺身而出，豪氣干雲，拍胸脯說：「老娘願意白幹活兒，貢獻所學，替台肥掌舵，造福台灣農業。那1,500萬元年所得，全拿出來捐了！」那麼，就此樹立清高樣板，保證掌聲如雷，普天同慶，藍白兩營全都閉嘴，民進黨選情大加分，吳音寧人氣大暴漲，天天上頭條。

當然，這樣幹，也有副作用。當年王建煊辭了經濟部政次，改任金屬工業發展中心董事長。才上任，就宣布待遇減半。然而，他老兄屁股還沒坐熱，就大升官，去當財政部長。這樣一搞，繼任董事長就很難麻煩了：要不要跟進，也待遇減半？

到底吳音寧是為了求財？還是為了做事？有沒有遠見，把1,500萬元寶璧捐出來，搞得藍白兩營死對頭們一臉豆花？且拭目以待！

