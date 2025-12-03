鏡論／罩門總是藏在細節裡

總統賴清德宣告將在8年內提出1.25兆元追加國防預算，行政院並通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。（總統府提供）

上週，賴清德總統投書《華盛頓郵報》，宣告將在8年內提出1.25兆元追加國防預算。隨即，行政院通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。就此，台灣國防預算支出明年超過GDP 3％，並朝5％邁進，呈「超三趕五」態勢。

多年來台灣費力打造金鐘罩、鐵布衫，買戰機、飛彈、軍艦、坦克、火砲、無人機；也買通訊電子、指揮管制、監視偵察裝備。同樣是上週，政府表示要買以色列反制、接管無人機系統；海鯤號潛艦也拉出海去，操練一回；內政部則開始發放小橘書《全民安全指引》。

這金鐘罩、鐵布衫，保台灣刀槍不入，但代價也不小。台電靠補貼、健保靠補貼、勞保年金靠補貼、長照也靠補貼。軍費花差花差開出去，補貼只好捉襟見肘，拼拼湊湊。政府希望大家共體時艱，但各方顯然自有想法。

先是衛福部打算提高健保補充保費，結果捅了馬蜂窩，惹翻廣大群眾，最後胎死腹中。繼而，民進黨自家立委提建議：如果明年還是「稅收表現樂觀」，希望能再度全民普發現金。更別提，綠色中央政府與藍色地方政府，為了《財政收支劃分法》已經翻翻滾滾，鏖戰了大半年。前線吃緊，後方緊吃，政府你買你的軍火，我老百姓該吃吃，該喝喝，不能勒緊褲帶，跟著你一鍋受苦。

花了天文數字買軍備，打造出來的金鐘罩、鐵布衫，其實還是有一堆罩門擺在那兒。迄今，還沒聽過針對這些罩門，有何保全、防護之道。

罩門之一：敵方不炸儲氣槽，不封鎖載氣貨輪，只要針對高雄永安、台中港二個現有天然氣接收站，炸掉最關鍵接引設備，就斷了燃料來源，台灣撐不了多久，就發電機轉不動，瓦斯爐燒不了，吃不上熱食。罩門之二：敵方不炸電廠，不炸變電所，只炸癱掉幾個輸電塔，就能搞到全島大停電。罩門之三：敵方不炸所有通訊設施，派幾艘船繞著台灣轉，鉤斷海底光纖網路電纜，全台灣就亂了套。

以上，還只是有形罩門。至於無形罩門，更為棘手難搞：夫妻參團去旅遊，途經阿布達比，夫被扣留，妻奔走幾日後，就公告周知曰：「不然，明天一早就請中國的大使館介入，因為我們有台胞證。」幸好外交部動作快，否則，要是對方先弄到人，台灣就糗大了。

軍備、武器、戰力，都可以量化評估，唯獨這民心，卻是隔著肚皮，難以摸底。一旦出事，有多少老百姓會高舉雙手，口呼「我們有台胞證」？罩門總是藏在細節裡，細節總是受忽略，要打造無敵無畏防護網，台灣還有很長的路要走。

