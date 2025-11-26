鏡論／老虎背上飆爽話

日本首相高市早苗「台灣有事論」惹惱中國，雙方互飆爽話，彼此騎虎難下，這事不曉得該如何收場。（翻攝自首相官邸臉書粉專）

日本首相高市早苗在眾議院公開暢言，說是台灣有事，將危及日本存亡，要行使「集體自衛權」。消息一出，中華人民共和國舉國譁然，駐大阪總領事揚言，要砍掉高市腦袋。這下子，換成日本國舉國譁然。事情愈演愈烈，雙方都騎上虎背，互飆爽話，彼此騎虎難下，這事不曉得該如何收場。

有人認為，高市堂堂一個國家領導人，為何在國會殿堂作此發言？同樣話語若透過私下管道，傳予北京中南海知曉，結果可能會大不同。

十年以前，大國領袖言行謹慎，規行矩步，有領袖風範，就算罵人，都不帶髒字。川普開天闢地，另走蹊徑，創下新潮流，他公開罵台灣是晶片小偷；在白宮設局，公開羞辱來訪外國元首。高市早苗大學時期玩過重金屬樂團，後來又當記者，之後長期當民代，全是自由開放職業。過往背景，加上當前新潮流，導致她有此前衛言論。

廣告 廣告

另一方面，習近平則是中華人民共和國自毛澤東以後，最強勢領導人，集權程度猶超過鄧小平。老毛時期，以「深挖洞，廣積糧，不稱霸」心法，處理國際關係；習近平時代，則是搞「戰狼外交」，烽火處處。沒事，都張牙舞爪；現在碰上事情，就揚言要砍人頭。高市踩著新潮流，往前衝浪；習近平則是拉著保守脈動，朝冷戰思維邁步。

上頭如此，下頭整個社會跟著起舞，雙方都是民族主義大起。尤其，兩方面幾十年來，都各有對峙心結：當年日本投降，是因為前有美國，後有蘇聯，吃了原子彈，國土將不保。至於中國戰場，其實沒殺出個勝負，這仗還沒打完，終究得拚個輸贏。大半個世紀以來，中共更持續以電影、集會、紀念儀式，複習當年日本侵略中國史實，強化民眾記憶，深植仇日認知。

柴薪、油料，本來就堆在那兒，高市說了爽話，點燃仇日烈焰，火鴨往回飛，又點燃日本反華烈火。現在，雙方拚比內力，眼下這問題無解，只能等較長時間之後，火氣漸消，再慢慢設法弭平風波。

台灣這兒，民進黨政府撿到槍。老共禁了日本水產，賴清德趕緊吃日本海鮮；老共大砍赴日觀光；賴清德趕緊要國策顧問組團，帶去日本觀光。對此，國民黨不高興了，說賴清德這樣幹，會把事情搞成「日本有事，台灣有事」。其實，國民黨多慮了，現在共機、共艦整天繞著台灣跑，台灣已是虱多不癢，債多不愁，也不差賴清德這兩招了。

更多鏡週刊報導

鏡論／小心綁票通緝令

鏡論／電力與豬肉都聽凱因斯的話

鏡論／把錢捐出去就天下太平了