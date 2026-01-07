鏡論／行政院華麗轉型成了擎天神

立法院三讀修法，把行政院華麗轉型，明定勞工保險財務由政府負最後支付責任。（本刊資料照）

新年伊始，熱鬧滾滾，有件事情，看起來冷門，卻是大條代誌：朝野難得立場一致，三讀通過《勞保條例》修正案。法案明文規定，中央政府對勞保支出，承擔「最後支付責任」。

其實，這些年來，無論藍綠哪個黨當家，行政院都持續往勞保基金扔鈔票，添油續命。這次，只不過化暗為明，把潛規則，變成法律條文。

世界哪一國，都有施政潛規則。這玩意兒，有些在法律條文裡找不到；另一些，則根本與法律背道而馳。理論上，政府應依法施政，但實際上，卻是潛規則凌駕法律。

譬如，勞保本來就是保險，該照保險體制行事。勞保，從來就不是社會福利。但勞工是主力票源，各政黨為求選票，只好另立潛規則，以社會福利心法，處理勞保財務缺口。

在台灣，勞保之外，其他一堆領域裡，也都有施政潛規則。譬如，存款保險就是說一套，做一套。根據《存款保險條例》第13條規定，金管會與財政部、中央銀行，訂出金融機構存款保障上限，每個存款戶夯不啷噹，就是300萬元。法令明文規定，要是哪家銀行完蛋，出事嗝屁掛點，存款戶哀哀叫，對不起，政府只肯每個存款戶賠300萬元。

對於超過部分，則是活該，倒帳就倒帳，政府依法辦事，不會鳥你。但實情卻是，潛規則擺在那裡，一旦有銀行出事，政府一定負責到底，就算貼老本，也會拿公款全額理賠，開國庫去塞狗洞。潛規則是：銀行出事，全額保障存款戶，但不會拉抬該銀行股價，救存戶，不救股東。

其他像健保，電費，也各有潛規則。健保不必說了，明明是保險，卻搞成主力社福。哪個黨當家，都得拿銀子，去填塞健保爛窟窿。至於電費，因為扯上能源政策，朝野才會出現分歧。

中央如此，地方亦然，也都有執政潛規則。譬如，台北捷運開張超過30年，從未漲過價，頂多就是取消了悠遊卡8折優惠。各縣市公共運輸系統，也都靠潛規則，一路壓趴費率。

希臘神話裡，有個大力神，名為阿特拉斯（Atlas）。此君打輸了仗，被對頭發配至極地之處，舉手垂肩低頭，一力扛起蒼天，以免天幕墜落，砸壞大地。就此，阿特拉斯成了擎天神。海峽兩岸中文裡，則有俚俗曰：「天塌下來，自然有長人頂著。」

在2025年倒數第二天，立法院三讀修法，把行政院華麗轉型，成了頂住勞保蒼穹的擎天神阿特拉斯。此事最大意義，在於以後勞保出現財務缺口，不必再東拉西扯，斟酌金額，衡量幅度，按潛規則逐次填油續燈，而是政府當金主，掛保證，一次性大手筆挹注。

