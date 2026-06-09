鏡論／財委會洞燭機先防患未然

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AI風暴來襲，股市大爆發，全民買股票、收股利，個人綜合所得稅也將跟著衝高。

上週，有個不起眼小新聞，內容雖簡短，影響卻恢弘深遠：立法院財委會審查中央政府總預算，主動出手，擴張稅收預算額度，撐大6千億元空間。此舉洞燭機先，防患未然，給朝野各政黨與政治人物，打掉超級燙手山芋。

AI風暴動地來，台灣經濟大蒙其益，進出口總金額、順差規模，不斷翻出新天地。今年預估經濟成長率也不斷攀升，甚至有機構預估，可能會跑出2位數字成長率。最明顯的發燒狂飆數字，就是證券交易稅，去年4月實收178億元，今年4月實收546億元，增加了2倍多。今年前4個月的證交稅，已超過財政部所編列全年證交稅預算7成。3歲豎子用膝蓋想都知道，今年證交稅實績，起碼翻倍「超徵」。

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股市大爆發，肇因於AI族群企業狂飆發燙，因而，與企業有關的營業稅、營利事業所得稅，必然也會跟著噴發。股市大爆發，股利也跟著漲，現在全民買股票，所以，也會全民收股利。股利一收，個人綜合所得稅也跟著衝。

橫著看，豎著看，往上看，往下看，不管怎麼看，今年稅收定然會大船入港，不停往上翻。可是，財政部卻是老僧入定，預算送出門，不再添一文。今年的稅收預算是去年編的，理論上，應該在去年底審完，付諸實施。但中華民國立法院早有陋習，年年都是過了年才把預算審完。今年更離譜，朝野互鬥，相互撕打啃咬，搞到現在年度都要過半了，才正經八百審查預算。

這樣亂搞，百害中仍有一利：能夠對照年度實情，糾正稅收預算額度。財政部顢頇，財委會卻不傻，硬是把稅收預算額度擴張了6千億元。明年春天，公布今年稅收統計，就算稅收實績仍超過稅收預算額度，搞出「超徵」，最起碼「超徵額度」會減少6千億元。台灣財政史上最大的超徵額度，是113會計年度的5,283億元。財委會上週所擴張6千億元稅收預算額度，超過了史上最大超徵額度。

如果，財委會也與財政部一樣，木頭木腦木心思，沒主動出手提高稅收預算額度，那麼，可以想見，明年春天會出現天文數字「超徵」。明年春天，距離下一次總統、立委大選，只有10個多月，鉅額超徵定然成為超級大肥肉，定然跑出「還稅於民」風暴。屆時，財委會這幫立委，也定然要跳出來咬這塊肥肉，跟著喊「還稅於民」。

所以，此事頗玄妙，精確反映政治現實。事發之前，諸立委腦袋清楚，趕緊給「超徵」踩煞車。倘不如此，等「還稅」肥肉生出來了，他們也會跟著搶咬，跟著大喊：還稅於民！

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