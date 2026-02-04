鏡論／追本溯源細說美伊恩仇錄

伊朗首都德黑蘭舉行大型集會，抗議美國對伊武力威脅與干涉。（東方IC）

美軍重兵集結，武力逼迫伊朗。媒體分析緣由，不外是伊朗搞核武、民怨沸騰、支持葉門胡賽組織與黎巴嫩真主黨、持續威脅全球石油命脈荷姆茲海峽。其實，在這些現實因素之外，美國總統川普要搞伊朗，還蘊含殲辱雪恥元素，要報半世紀前惡仇。

1979年，美國在拉丁美洲、遠東、中東，各有親密盟友垮台。在拉丁美洲，尼加拉瓜總統蘇穆薩，被反美桑定民族解放陣線趕跑；在遠東，韓國大統領朴正熙，被該國中央情報局長刺殺；在中東，伊朗國王巴勒維，被革命群眾驅逐流亡。這裡頭，韓國依舊親美；而伊朗與尼加拉瓜，後來讓美國頭痛至極。

廣告 廣告

巴勒維時代，在伊朗首都德黑蘭，到處都是穿短裙、高跟鞋、不戴頭巾的燙髮女人。電影院放美國好萊塢電影，迪斯可與爵士樂處處可聞。巴勒維垮台，極端基本教義派柯梅尼掌權。那年11月4日，數百伊朗學生衝進美國大使館，扣押66名美國外交官與公民。大使館外頭，伊朗群眾焚燒美國國旗，齊聲呼喊：「美國去死！」

美國當慣了世界老大，碰到這檔事，也沒了法子。於是，美國派人假冒加拿大公民，去德黑蘭設法救人。2013年奧斯卡最佳影片《亞果出任務》，講的就是這檔事。

半年後，卡特政府出兵，名為「鷹爪行動」（Operation Eagle Claw）。按計畫，八架直升機、六架運輸機，一批三角洲特戰部隊，這頭控制機場，那頭衝現場救人質，然後，人質載往機場，搭運輸機撤離。結果，沙漠裡碰到大風暴，直升機故障一批，指揮官下令，取消救援。倉皇撤退之際，直升機竟撞運輸機，引發劇烈爆炸，死傷慘重。

終究，美軍拋棄剩餘完好直升機、機密文件、同袍遺體，搭運輸機逃命而去。三角洲部隊折戟沉沙，魂斷伊朗荒漠。第二天，伊朗官方電視台展示美軍遺棄飛機、陣亡官兵遺骸，美國顏面盡失，尊嚴掃地。

更扯的是，沒過幾年，伊朗與伊拉克打「兩伊戰爭」，需要武器，竟然向美國雷根政府，購得拖式反戰車飛彈、鷹式防空飛彈。美國政府瞞著國會，把伊朗軍售款拿去援助尼加拉瓜游擊隊，去打反美桑定政府。2017年好萊塢電影《美國製造》，講述美國中情局以販毒所得、對伊朗軍售所得，援助尼加拉瓜叛軍。

伊朗才高喊「美國去死」，沒過多久，就向美國買武器，美國也願意賣。由此可見，國與國之間，壓根沒什麼永遠的敵人，更沒有永遠的朋友，有的，只是利害關係。細數美伊半世紀恩仇錄，台灣總該從中學到點教訓。

更多鏡週刊報導

鏡論／AI潮流不會泡沫化

鏡論／台美關稅談判的定海神針

鏡論／小心共軍在金馬搞斬首