鏡論／開關一拉 抒鬱解壓

上週五，立法院藍、白二黨挾人數優勢，修法通過溯自去年元旦，不再逐年遞減公教人員退休金。就在同一天，總統賴清德找了民進黨立委開會，針對爭議法案，討論拒絕副署。第二天，民進黨定調，就算藍、白二黨在立法院通過法案，行政院可以不副署；就算副署，也可以拒絕執行。換言之，立法院通過了也沒用，這公教退休金停不停砍？還在未定之天。

民進黨政府砍軍公教退休金，有其先天情緒。就整個軍公教族群而言，長期以來，就是國民黨票倉；國民黨也長期優待軍公教。早年，國民小學與國民中學教師、軍人，免繳薪資所得稅；軍人水電半價優待；軍公教子女讀大學，學費全免，雜費免除三分之二。藍營思維指出，軍公教替國家賣命，當初入行時，就答應他們，日後要給如此這般退休金。你想要軍公教退休金，就加入軍公教啊！

藍營價值觀認為，職業不同，沒法子齊頭平等。民進黨基本思維則是：為什麼農民、漁民、勞工，無法享有軍公教這般豐渥退休金？思維不同，激起對立。整個社會結構當中，軍公教畢竟占少數，於是，就成了過街喊打對象。

這次藍白停砍公教退休金，民進黨說，年金改革失敗。另一方面，政府年年補貼勞工退休金，民進黨卻說，這是年金改革。總之，就是公教退休金該砍，勞工退休金該補。說來說去，其實都是為了選票。

從刪砍幅度而言，退休公教人員退休金砍了這麼多年，所得替代率就算回溯自去年元月停砍，粗略而言，替代率大概剩下7成上下，已經砍掉3成左右。就社會氛圍而言，民進黨執政9年半，紕漏出了不少，基層民眾情緒已經不像馬政府時期洪仲丘事件、太陽花學運那樣挺綠反藍。再加上白營與藍營合作，這一回，民進黨想再激起廣大非軍公教民眾情緒，追打公教群體，恐怕很難搧出10年前烈焰。

所以，民進黨要想和藍、白二黨對著幹，就剩下拒絕副署、拒絕執行了。上週五賴清德與民進黨立委所討論標的，主要是《財政收支劃分法》等法案，還沒來得及顧到停砍公教退休金。但很顯然，以賴政府硬幹不屈、纏鬥到底性格，有相當可能，也會擋住停砍法案。

如此這般，民進黨政府等於創新裝設了一個閘門開關。針對立法院三讀通過法案，開關往上拉，是綠燈，副署執行；開關往下按，則是紅燈，拒絕副署、拒絕執行。有了這開關，你法案送過來，我開關按下去，紅燈一亮，法案過了等於沒過，既抒鬱，又解壓。早知今日有這萬靈開關，當初何必搞大罷免，弄得灰頭土臉？

