鏡論／電力與豬肉都聽凱因斯的話
總體經濟學裡，有一派學說稱為「凱因斯學派」。學說原意為：需求創造了供給，政府應增加支出，擴大需求，繁榮經濟。「需求創造供給」之說，也能用於其他領域。最近，二件農工大事，都印證了凱因斯學派說法：核電返場，指日可待；廚餘退場，遙遙無期。
反核、廢核，是民進黨神主牌。為了履踐「非核家園」目標，民進黨政府硬是關掉所有核能機組，就此目標達陣。幹掉核能，電力吃緊，為此，去年8月台電董事長曾文生說了狠話：「桃園以北地區，不再對500萬瓦以上資料中心供電。」但，上週曾董事長改口了：「台電評估核2廠與核3廠，具備重啟機會與條件。」
為何如此180度大轉彎？小孩子都知道答案：輝達來也！等閒廠商要弄資料中心，台電搖頭甩手；輝達來了，台電乖乖就範，說核電廠「具備重啟機會與條件」。
橫豎，民進黨曾經禁絕核電，也算是給「非核家園」神主牌一個交代。至於「非核」多久？神主牌上可沒說。既然有強大電力需求，那麼，說不得，只好重啟核電，創造出電力供給。曾文生那話，沒有說滿，但看趨勢，十之八九核電要回魂返場。
而大半個月前，台中鬧非洲豬瘟，全台大禁宰，幾百萬頭二師兄，頗延年益壽了一陣子，上週才恢復屠宰。此事禍源，幾乎已有定論，就是廚餘養豬，惹來災變。這論點，民進黨中央政府也默認。釜底抽薪，自然該以雲林縣為師，全面禁止廚餘養豬。但，官民雙方都有苦水。
官方，全台廚餘為數太大，若不拿去祭二師兄五臟廟，實在沒法子去化。民間，用飼料養豬，成本高矣，還是廚餘養豬划算得多。官民雙方都需要廚餘，於是，就繼續維持廚餘供給。無奈之餘，環境部長彭啓明說，政府出錢補助四百多家廚餘養豬場，在年底前裝設「廚餘蒸煮即時監測系統」。那意思是說，好好蒸煮廚餘，燙死病毒，就天下太平了。
至於「即時監測」能有多即時？能監測到哪個程度？只能期盼老天爺幫忙了。誰也不敢保證，下次哪個養豬場，會有非洲豬瘟病毒顯靈。有鑑於此，民進黨政府現在應未雨綢繆：追究台中市政府非洲豬瘟責任，力道要捏拿好。否則，這次藉著非洲豬瘟狂打盧秀燕，K得盧媽媽滿頭包，下次，萬一綠色縣市迸出非洲豬瘟，藍白二營會有樣學樣，也狠揍民進黨縣市長。
凱因斯若活在21世紀台灣寶島，見凱因斯學派理論在電力、畜牧領域顯威，大約會喟然浩嘆：無核誠可貴，飼料價更高，若為需求故，兩者皆可拋。
其他人也在看
花蓮 台11線拖板車打滑釀禍 貨車急煞遭撞駕駛不治
台11線花東海岸公路花蓮豐濱段12日發生重大車禍，1輛大型拖板吊車疑過彎煞車時，車尾不慎滑到對向車道，駕駛貨車的56歲黃姓男子見狀趕緊煞車，不料卻遭後方小客車追撞翻車，人卡在車內動彈不得，救護人員到現場時發現黃男已失去生命跡象，且因傷勢過重未送醫，詳細肇事原因尚待警方調查。中時新聞網 ・ 2 小時前
高市社工侵吞補助款 良心不安自首
任職於某知名社會福利基金會的張姓社工，因起貪念2度侵占身障者共6萬多元補助款，最後他良心不安，自己至派出所向員警坦承犯行。高雄地院法官認定張男符合自首要件，且事後也與基金會達成和解並分期賠償，法官審酌後依業務侵占罪判刑7月，得易科罰金，另宣告緩刑2年。可上訴。中時新聞網 ・ 2 小時前
校霸五十元索命3／共犯靈前顫抖下跪認錯 凶手犯案後驚悚言行嚇壞家人
案發當時黃姓及高姓學生二個人都已成年，他們也都否認涉案，並向警方聲稱：「畢業很久了，不記得了。」不過，警方比對當年的卷宗，發現他們的說詞前後不一，黃姓男子甚至在約談過程中多次提及：「那孩子已經走了，何必再查？」由於黃、高二人打死不認，案情始終無法突破、陷入膠著。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
立委學歷涉造假2／林思銘競選文宣「台大碩士」攏係假 她怒轟：昔嘲諷林智堅成迴力鏢
國民黨立委林思銘遭前促轉會副研究員吳佩蓉踢爆碩士學歷涉造假，面對相關爭議，林堅稱清白，並搬出中選會法令，表示自己把「法律研究所」放經歷欄位，屬於合理範圍，沒有造假。但林的說法隨即又遭吳佩蓉打臉，她找出明確法條，痛批林身為律師，竟曲解法令，刻意將不存在的學歷改為經歷，根本就是詐騙！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
校霸五十元索命2／帆布掩蓋白骨竟被當意外身亡原因曝光 2校霸供詞有異警鎖定追查
阿昌的骨骸被發現後，梧棲國中學生間開始流傳「學長勒索學弟」「若不繳錢就會被活埋」的說法，很多人都曾聽過，有高年級學生會向低年級學弟收討保護費，並且對不從者動粗，阿昌的家長也曾向校方提出質疑，校方雖然有召集幾名問題學生面談，但因無人承認，也沒有直接證據，所以無法處理。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
輔大醫師看診遇刺 30歲男收押
天主教輔仁大學前校長、輔仁大學附設醫院醫師江漢聲11日遭30歲曾姓男子攻擊刺傷，校方12日再度發布聲明，除了對前校長表達關懷外，強調對任何的暴力滋擾行為會給予以最強烈地嚴正譴責，全力支持院方依法追究到底。而曾男遭警方移送後，新北地檢署依《刑法》殺人未遂等罪聲請收押禁見，由新北地方法院裁定收押不禁見。中時新聞網 ・ 2 小時前
殺人刑滿35天 又勒死女友遭收押
桃園市50歲李姓男子，民國97年談姊弟戀勒死歐姓人妻遭判刑18年6月確定，108年假釋出獄後，與51歲周姓女子交往，雙方分手後，李男本月10日前往周女住處求復合，兩人發生口角，李男竟又勒斃周女，事後他報警坦承殺人，檢方訊後聲押獲准。中時新聞網 ・ 2 小時前
鏡觀／鄭麗文為國民黨示範如何當個中國人
以前國民黨中央是個冷衙門，不過，現在不一樣了。自從鄭麗文上任黨主席後，這位新主席的一舉一動、一言一行都是新聞。比如說，上週她跑去參加由「台灣地區政治受難人互助會」主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，悼念政治受難人及犧牲者家屬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
哈塞特：政府停擺過久 部分經濟數據恐缺失
美國聯邦政府自10月初以來陷入停擺狀態，創下最常關門紀錄。白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）指出，時長創紀錄的停擺意味部分原應於10月收集的經濟資料可能永遠有缺漏，難以全面評估美國經濟健康狀況。工商時報 ・ 2 小時前
澎湖北辰市場凌晨大火 多個攤位燒毀
澎湖最大雜貨市場馬公北辰市場，今（13）日清晨突傳火警，適逢鳳凰颱風海陸警報解除，但外圍環流帶來雷雨胞仍在澎湖上空徘徊，雨勢不斷，卻無法遏阻火勢蔓延，火舌迅速吞噬1樓攤商區多個攤位，現場警報聲四起，澎湖縣政府消防局據報後，出動多輛消防車趕往馳援，警方也派員封鎖多個出入口，防止閒雜人等進出，影響救災進自由時報 ・ 57 分鐘前
新北八里某大樓暗夜火警1人「被濃煙嗆死」…死者身分曝光
新北市八里區昨（12）日晚間驚傳火警。警消獲報導場後，立即架設水線灌救，同時進入火場進行救援，在14樓救出一名婦人，但人已經沒了生命跡象，緊急送醫搶救後，婦人仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
普發1萬被盜領？ 婦人一慌交出存摺、金融卡被騙80多萬
新竹縣芎林鄉1名婦人，聽信「普發現金1萬元」遭他人盜領，交出存摺、金融卡，被騙80多萬元；大新竹跨年晚會、以及竹北市公所、湖口鄉公所等政府機關，陸續發現遭不肖人士利用，以招募臨時工作人員、免費課程招生中廣新聞網 ・ 1 小時前
鏡評／向左走 向右走
「左派」「右派」在台灣的政治版圖與經濟發展上，從來就只有模糊的面貌，台灣只有統獨之爭、鮮少左右路線的辯論。但是自從川普上任美國總統後，他的團隊在全世界強力支持右派政黨，短短不到一年，原本已經升溫的左右對立急速加溫、即將沸騰。將要來臨的2026年，「左右鬥爭」可能與AI並駕齊驅，成為影響股市投資與企業布局的主題，這個警訊明確又響亮，並非危言聳聽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
因「沒去洗腎」失聯…母急報警破門「驚見女兒倒家中亡」崩潰痛哭
台中市南屯區驚傳一起死亡案件。一名患有疾病的吳姓女子（43歲），昨（12）日本要去醫院洗腎，卻遲遲未見人影，其母親在醫院的告知下非常心急，緊急報警；警消和吳女母親前往吳女住處後，隨即破門而入，卻驚見吳女已倒臥家中，明顯死亡。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
馬太鞍溪堤防缺口釀災！2貨櫃遭沖走 撞上民宅才停
花蓮明利村遭逢嚴重水災！馬太鞍溪暴漲導致堤防潰堤，兩個貨櫃隨洪水沖入村內，撞擊電線桿及民宅，村民面對此景欲哭無淚。水利署長林元鵬表示，災情源於921地震後堰塞湖淤積及河道改道，使水位升高並造成水道擺盪。目前搶修工作持續進行，但尚無法完全阻斷水流。村長透露，先前已向中央單位提出警告，指出溪邊堤防出現破口需加強，卻只得到官方「沒問題」的回應。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
台中 無薪假倍數成長 年關難過
台美關稅談判至今仍無進展，傳統產業無薪假（減班休息）家數持續攀升。台中市勞工局統計，截至11月1日，無薪假企業131家，影響2493名勞工，相較於2個月前呈倍數成長，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志表示，恐影響至明年第1季，年關不好過。中時新聞網 ・ 2 小時前
毒蛋流竄9縣市 國民黨團：衛福部和食藥署漠視消費者權益
芬普尼雞蛋流竄9縣市，外界質疑檢驗報告4日出爐、9日才公布，政府慢半拍。衛福部長石崇良11日聲稱，查到哪「公布到哪」，是否能更快讓民眾知道可再研究。對此，國民黨團書記長羅智強表示，食藥署早在4日就驗出中廣新聞網 ・ 1 小時前
鴻海前三季賺破1股本！累計EPS10.38元、年增35%
鴻海財報來了！鴻海（2317）今（12）日公布第三季稅後純益576.73億元，創同期新高，第三季EPS為4.15元、年增近17%；累計前三季EPS為10.38元，已賺破一股本、年增35%。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前