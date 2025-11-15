鏡論／電力與豬肉都聽凱因斯的話

台中養豬場爆出非洲豬瘟，是否禁用廚餘養豬問題再度浮上檯面。圖／鏡週刊

總體經濟學裡，有一派學說稱為「凱因斯學派」。學說原意為：需求創造了供給，政府應增加支出，擴大需求，繁榮經濟。「需求創造供給」之說，也能用於其他領域。最近，二件農工大事，都印證了凱因斯學派說法：核電返場，指日可待；廚餘退場，遙遙無期。

反核、廢核，是民進黨神主牌。為了履踐「非核家園」目標，民進黨政府硬是關掉所有核能機組，就此目標達陣。幹掉核能，電力吃緊，為此，去年8月台電董事長曾文生說了狠話：「桃園以北地區，不再對500萬瓦以上資料中心供電。」但，上週曾董事長改口了：「台電評估核2廠與核3廠，具備重啟機會與條件。」

為何如此180度大轉彎？小孩子都知道答案：輝達來也！等閒廠商要弄資料中心，台電搖頭甩手；輝達來了，台電乖乖就範，說核電廠「具備重啟機會與條件」。

橫豎，民進黨曾經禁絕核電，也算是給「非核家園」神主牌一個交代。至於「非核」多久？神主牌上可沒說。既然有強大電力需求，那麼，說不得，只好重啟核電，創造出電力供給。曾文生那話，沒有說滿，但看趨勢，十之八九核電要回魂返場。

而大半個月前，台中鬧非洲豬瘟，全台大禁宰，幾百萬頭二師兄，頗延年益壽了一陣子，上週才恢復屠宰。此事禍源，幾乎已有定論，就是廚餘養豬，惹來災變。這論點，民進黨中央政府也默認。釜底抽薪，自然該以雲林縣為師，全面禁止廚餘養豬。但，官民雙方都有苦水。

官方，全台廚餘為數太大，若不拿去祭二師兄五臟廟，實在沒法子去化。民間，用飼料養豬，成本高矣，還是廚餘養豬划算得多。官民雙方都需要廚餘，於是，就繼續維持廚餘供給。無奈之餘，環境部長彭啓明說，政府出錢補助四百多家廚餘養豬場，在年底前裝設「廚餘蒸煮即時監測系統」。那意思是說，好好蒸煮廚餘，燙死病毒，就天下太平了。

至於「即時監測」能有多即時？能監測到哪個程度？只能期盼老天爺幫忙了。誰也不敢保證，下次哪個養豬場，會有非洲豬瘟病毒顯靈。有鑑於此，民進黨政府現在應未雨綢繆：追究台中市政府非洲豬瘟責任，力道要捏拿好。否則，這次藉著非洲豬瘟狂打盧秀燕，K得盧媽媽滿頭包，下次，萬一綠色縣市迸出非洲豬瘟，藍白二營會有樣學樣，也狠揍民進黨縣市長。

凱因斯若活在21世紀台灣寶島，見凱因斯學派理論在電力、畜牧領域顯威，大約會喟然浩嘆：無核誠可貴，飼料價更高，若為需求故，兩者皆可拋。

