鏡論／AI潮流不會泡沫化

過去3年多以來，AI（人工智慧）大潮猛漲，全世界AI產業、金融、股市、國際貿易，都掛上了AI金鉤，一翻又一翻，接連不斷繼續翻。多頭走久了，居高思危，自然會跳出不少「末世教主」，吹大喇叭，說泡沫論。去年美國股市就幾次受到泡沫恐慌衝擊，短暫大幅度下挫，但後來又翻身兼翻生，悍勇無畏繼續往上爬。

到底，AI會不會泡沫？這議題，真是大哉問，從不同角度，站不同論點，能推出不同結論。可以這樣說，AI狂潮有如幾百年前工業革命，現在才剛方興未艾，將來翻江倒海空間大得很。AI潮流，絕對不可能泡沫化。但，這新興大潮底下，眾多相關產業以及與產業有關的股價，卻大有可能吹破泡泡，化成一堆碎沫。

AI千頭萬緒，每個頭緒都瘋狂燒錢，瘋狂吃電。現在人工智慧當紅LLM（Large Language Model，大型語言模式），已經進入邊際效益衰退期。投入大量資金與電力，往往無法獲得等比例效能。但這產業很殘酷，贏者全拿，若當老二，就沒搞頭，沒意思了。

要不要繼續砸錢？還是改換跑道，去搞VPU（Vision Processing Unit，視覺處理器）？一念之間，就能定出勝負。搞贏了，還能善了；搞輸了，陷入財務無底深淵，這家公司就泡沫化了。財務泡泡一破，股價自然跟著墜崖，摔成碎沫。

產業如此，股市亦然。就說台北股市，到上週末為止，新年度共有16個交易日，集中市場交易指數猛漲2,998點，漲幅超過一成；總成交值高達12兆3,125億元，平均每天成交量將近7,700億元。在AI熱潮之前，每日成交量能有個3,000億元，就很偷笑了。去年12月31日，交易指數已經膨脹到將近2萬9,000點，過了16個交易日，竟然還能大漲一成，真可謂「股市也瘋狂」。

癲浪瘋潮狂飆之際，護盤大戶國安基金，悄然宣布結束護盤，賣股出場。國安基金，根本宗旨就是股災時，進場護盤頂頹勢。但，去年一整年股市紅火大熱、往上竄升之際，國安基金竟然猛丟銀子，進股市窮攪和，拿自己當投資基金，在股市裡撈偏門。現在國安基金顯然看出端倪，覺得情況不太妙，趕緊出清存股，資金班師回朝，把打出去的拳頭，趕緊縮回來。這樣，一旦台股出大事，就可以拿出全額老本，伸出拳頭，進場護盤。

AI潮流不會垮，但靠AI發家致富的個別產業、靠AI概念股猛賺鈔票的股民，皮最好繃緊點，不定什麼時候，大泡泡就會吹破。

