鏡車試駕/動感跑旅 KIA Sportage X-Line 4WD

國內的中大型休旅車市場可說是兵家必爭之地，無論是日本車、歐洲車甚至美國車到義大利品牌，攤開目錄基本上都會有這個級距的車款；而韓國的KIA在總代理森那美起亞的導入亞，在2021年發表了第五代的Sportage，成功的替KIA在國內市場搶下不少銷售量。

KIA Sportage X-Line 4WD技術規格：

長寬高：4,660mm X 1,865mm X 1,680mm

軸距：2,755mm

整備重量：1,666kg

動力單元：1.6升L4汽油渦輪引擎

綜效馬力：180ps/5,500rpm

最大扭力：27kgm/1,500~4,500rpm

驅動方式：四輪驅動

標配售價：138.9萬

首先也必須坦承，第五代Sportage從發表至今也已經有一段的時間，而國外也執行了小改款的動作，雖然目前尚未得知小改款車型要什麼時候會引進台灣，但總代理森那美起亞還是透過年式的更新來替旗下產品來提升競爭力，除了引進2WD的車型外，在4WD的車型在科技和配備上也具備搶市條件！

Sportage採用尺碼更為放大的「Tiger Nose」虎鼻水箱護罩搭配上旋鏢式的LED燈組。

外觀配備上，Sportage採用尺碼更為放大的「Tiger Nose」虎鼻水箱護罩搭配上旋鏢式的LED燈組，同時在運動化的空力套件點綴之下，讓這輛都會休旅車擁有極為運動化的車頭，車尾的部分則是換上了進階科技型尾燈的方式，同時運用左右連貫的方式來呈現，再搭配上專屬的X-Line黑化套件以及19吋的專屬運動化鋁圈，展現出奔放的運動感。

.6升直列四缸渦輪增壓引擎可輸出180ps的最大馬力。

進到車內，X-Line車型同樣擁有專屬的內裝套件，包括了深灰色的木紋飾板、黑色的頂棚、金屬的腳踏板等，同時基於原有的三幅式多功能方向盤，展現出不俗的質感和設計感；雙12.3吋的曲面螢幕則位於方向盤之後，這個KIA品牌近年來的家族化設計，讓車內看起來具備十足的科技感，同時包括智慧型手機連結、Harman Kardon的揚聲器、兩組具備記憶功能的真皮麂皮混搭座椅，都讓這部車擁有更為舒適的表現。

車尾換上了貫穿式的進階科技型尾燈。

同時全車系的Sportage都標配了Drive Wise智慧安全輔助系統，這套系統不僅擁有Level 2等級的自動駕駛之外，同時還提供了包括RCCA後方主動煞車、LVDA前車駛離提醒、SEW後方車流警示、BCA盲區防撞主動煞車等等的配備，再輔以SVM三百六十度的環景、以及在四輪驅動系統的加持下，提供最完整且最安全的駕馭體驗。

全車配備八隻喇叭的Harman Kardon揚聲器。

Sportage在國內採用單一動力設定，搭載一具1.6升四缸的渦輪增壓引擎，搭配上七速的DCT雙離合器變速箱後，最大馬力輸出來到180ps，峰值扭力也有27公斤米的表現；而底盤的部分則採用HYUNDAI集團的N3架構所打造而成，以前麥花臣後多連桿的懸吊來組成，這套系統除了HYUNDAI的Tucson L之外，包括KIA自己的Carnival還有Sorento都是採用這個設定，成熟度非常的高。

內裝鋪陳以雙12.3吋的一體式曲面螢幕構成。

當然這顆動力單元就帳面上來看就是中規中矩的一顆動力心臟，但要拖動這輛接近1.7噸還是綽綽有餘，飽滿的動力外加順暢的加速，整體開起來非常的舒適，但如果期望有熱血的表現，那可能會稍微失望，當然車輛也提供了包括Sport模式在內的駕馭系統，但哪怕切換到了運動模式，也僅僅是讓換檔延遲一些，文雅的輸出反應外加優異的隔音，無不訴說著他只是輛都會休旅車的身份。

車輛採用旋鈕式排檔桿，後方提供包括模式題整還有座椅功能調整的按鍵。

而相較於動力系統的平庸，底盤設定則是令人驚艷，N3底盤不愧是HYUNDAI集團發展出相當成熟的產品，雖然邏輯上還是偏舒適，但無論在側傾的抑制亦或者碎震的吸收乃至懸吊的回彈，展顯出十足的韌性，反倒有歐洲車的風範， 絲毫沒有過往對於日韓車系偏軟的既定印象。

而回到開頭說的，雖然Sportage已經發表了一陣子，但哪怕經過了四年，前衛的外觀設計依舊不顯老氣，同時在省油環保與空間機能還有優秀科技的加持下，仍然是一輛非常優秀的都會休旅車。

