鏡車試駕/掣電賽道魂 LEXUS RZ 550e F Sport

「這是今年我試過開起來最像F1的一台車」，在近期的台灣車壇掀起了一波討論，先姑且不論這位網紅是不是收錢辦事，但主角LEXUS的RZ確實在網路上掀起了論戰，尤其是和泰汽車所提供的試駕車RZ 550e F Sport（以下簡稱RZ 550e），某部分來說讓我無法否認這是近期我開過最好開的純電車，哪怕這篇文章並沒有收到任何一毛錢⋯⋯

LEXUS RZ 550e F Sport技術規格：

長寬高：4,805mm X 1,895mm X 1,635mm

軸距：2,850mm

整備重量：2,150kg

動力單元：兩具電子永磁同步馬達

最大馬力：408ps

最大扭力：71.4kgm

最大續航力：451km（WLTC）

驅動方式：四輪驅動

標配售價：255萬

坦白說，近期電動車的討論度確實慢慢地在退燒，包括歐盟也確定當初在2035年所祭出的「燃油車」禁令也已經確定放棄，不過就在眾歐洲品牌為此鬆了一口氣之時，原有的純電車計畫卻也不得不繼續，畢竟誰也不敢保證政策什麼時候又會回馬槍。

RZ在小改款後，外觀換上了更運動化的空力套件來彰顯跑格。

而過往運用Hybrid油電技術成功的在豪華車市場獨領風騷的LEXUS，在推出純電的休旅車RZ後， 如同兄弟品牌TOYOTA的bZ4X，單一車型450 e的銷售平淡無奇，產品沒有太出眾的特色讓這輛車在販賣上確實遇到了相當程度的困難；而本次RZ的小改款，總代理和泰汽車運用和bZ4X不同的模式來操作，不僅從原本的單一車型改為三個版本，最高規的RZ 550e售價也相較競品更為低廉！

內裝運用七吋的數位儀表搭配上14吋的觸控螢幕構成基本鋪陳。

當然相較於低階的兩個版本，RZ 550e是LEXUS首度將賽道精神融入純電車款的作品，在品牌強化電動車佈局的同時，也保留了對於熱血駕馭的可能性，讓純電車開起來不再無聊，因此外觀上，RZ 550e擁有專屬的空力套件，除了原有的品牌封閉式紡錘形車頭以及分層的線條設計之外，下方的保險桿透過重新設計後，提供了不止更為運動化的面貌，在空氣力學上對於車輛也有顯著的幫助，車側則藉由足踏的20吋鋁圈以及跑旅的身形讓全車看起來更具備張力，車尾的貫穿式LED尾燈組搭配上也是經過重新設計的下擾流，讓RZ 550e不看整體，光看細節處反倒更像是一輛低趴的跑車。

可以一鍵霧化的全景玻璃天窗，讓車內空間看起來更為開闊。

進到車內，最引人注目的就是RZ 550e配備了可一鍵霧化的玻璃全景天窗，這個天窗不僅讓車內空間看起來相當的開闊，同時也提供了更佳的採光，而在一鍵霧化窗戶後，也可以有效隔絕在外的光線，提供更隱密的車內空間。

當然也別忘了原本就已經存在的「Tazuna」全環繞駕駛艙，這個運用7吋數位儀表搭配上14吋觸控螢幕的配置，坦白說與小改款前的RZ 450e並沒有差別，這個以人為核心的鋪陳，在Mark Levinson Premium環繞音響以及智慧型手機連結的加持下，再搭配上Ultrasuede人造麂皮的座椅，提供了相當舒適且高端的音場體驗。

車尾採用貫穿尾燈設計，搭配上20吋的鋁圈來凸顯運動風範。

當然，開頭所提到的「這是今年我試過開起來最像F1的一台車」這句話的原由，就是RZ 550e換上了全新的方向盤，這個方向盤具備了專屬的Steer-By-Wire線控轉向技術，以電子訊號取代傳統機械來連接車輪和方向盤，也讓駕駛者可在200°的角度內，就輕鬆的完成車輛轉向的動作，再搭配上RZ 550e才有的ASC 動力聲浪控制系統，讓純電車駕駛起來再也不無聊。

車內配備Ultrasuede人造麂皮座椅，並具備電動調整功能。

安全配備部分，RZ全車系都標配LEXUS Safety System+3.0輔助系統，提供包括DRCC主動式車距維持、LTA車道循跡維持、LDA車道偏移警示、PCS預警式防護等多項功能，再輔以完整的九顆安全氣囊等配備，提供最安全的駕馭環境。

當然，有了動感的外觀以及便利的線控方向盤，動力的部分RZ 550e也不含糊，採用兩具位於前後軸上的電動馬達組成四輪驅動系統，雙馬達的最大輸出來到408ps，零百加速僅需要4.4秒；而在電池系統上，LEXUS也替RZ 550e導入了SiC碳化矽的模組，運用76.96kWh的鋰電池模組搭配上更智慧的電力供應單元，在WLTC測試規範下，提供了最大續航451公里的成績。

換上了全新技術的方向盤，讓駕駛可在兩百度的角度內完成車輛操作。

我想純電車的動力和加速在大馬力以及大扭力的數據加持下，已經不太需要贅述，而RZ 550e最讓我驚艷的，當然就是那個和F1賽車有些類似的方向盤，實際上路後就明顯的感受到這個方向盤與傳統方向盤的差異，雖然也要坦白說一開始有點不習慣，但花一點時間之後，就可以發現車輛的轉向變得非常的輕巧，哪怕RZ 550e是一輛車長超過四米八的車子，卻在彎道中提供一種相當從容的駕駛感受，而在純電車該有的動力下，RZ 550e提供了相當優異的體驗，懸吊回彈迅速沒有太過於疲軟，優秀的隔音驅散了外在的噪音，讓坐在車內的我，完整的體驗了一回原來「舒適且優雅」的試車是長這個樣子。

我認為小改款後的RZ，最成功的還是在於將原本的單一車型改為三車型並行藉以提供消費者不同的選擇，尤其是最頂級的RZ 550e，在原有的純電基礎上，納入了更多豪華且舒適的元素，並且賦予車輛更為簡單輕鬆的駕馭感受，讓RZ揮別了過去，成為了豪華純電車該有的樣子。

AUDI Q4 e-tron 55 quattro S-Line

長寬高：4,588mm X 1,865mm X 1,632mm

動力單元：兩具感應式非同步馬達

最大馬力：340ps

最大續航力：541公里（WLTC）

標配售價：240萬元

BMW iX1 xDrive30 xLine

長寬高：4,500mm X 1,845mm X 1,616mm

動力單元：兩具永磁同步馬達

最大馬力：313hp

最大續航力：455公里（WLTC）

標配售價：234萬元

