鏡車試駕／油電捲韓風 KIA Sportage Turbo-Hybrid Signature

KIA在2014年由代理商森那美起亞宣布重磅回歸後，不知不覺也已經累積了相當長的一段時間，而回顧過往十多年的時間，從一個不被看好的品牌，到累積到年度銷售破萬輛，KIA雖然背負著「韓國車」的包袱，但依靠相當強大的產品競爭力，成功的在國內衝出一片天。

KIA Sportage Turbo-Hybrid Signature技術規格：

長寬高：4,685mm X 1,865mm X 1,665mm

軸距：2,755mm

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整備重量：1,675kg

引擎：1.6升直列四缸汽油渦輪引擎+Hybrid系統

綜效馬力：235ps

最大扭力：37.4kgm

驅動方式：前輪驅動

標配售價：134.9萬

會有這樣的好成績，我想休旅車絕對是一大功臣，無論是Sportage、Carnival到純電的EV9，都在國內繳出相當優異的成績單，尤其是Sportage，絕對扮演著舉足輕重的角色。

車頭換上了新世代Star Map LED星圖式頭燈組。

當前在國內販售的Sportage，隸屬於第五代的車型，原廠在2024年發表小改款車型後，歷經了一年多的時間，森那美起亞也終於在今年的五月正式發表這輛新車，除了外觀做出了些許的變動之外，全新的油電混合動力，是本次最大的亮點。

車輛配備8具Harman Kardon頂級環場音響系統。

外觀上，Sportage承襲品牌純電旗艦EV9的設計語彙，以「Opposites United對立的和諧」設計理念，打造車頭新世代Star Map LED星圖式燈組及立體三維造型水箱護罩，創造前衛且具科技感的面容；外觀車色選擇新增墨岩灰、晨霧藍等二款車色，其中晨霧藍套件，更擁有像是雙色真皮方向盤、雙色內裝鋪陳、黑色車內頂棚、雙色高級皮質座椅等特殊專屬配備。

車內標配雙12.3吋的螢幕搭配上新世代的Double D-Cut雙幅式方向盤。

進到車內，映入眼簾的則是Kia新世代Double D-Cut雙幅式方向盤與E-Shift電子旋鈕排檔系統，標配雙12.3吋全景曲面顯示螢幕，並使用全新GUI使用者介面，搭配一鍵切換數位控制面板與64色可調式氣氛燈，創造懸浮視覺效果的中控台，讓座艙呈現水平式線條的大氣風範，同時更搭配上8具Harman Kardon頂級環場音響系統以及前座的雙層隔音玻璃，並針對車輛的隔音材料進行強化，不僅提升了行車時的寧靜度，同時也提高了整體行駛的舒適性。

小改款的Sportage承襲品牌純電旗艦EV9的設計語彙，採用「Opposites United對立的和諧」設計理念。

駕駛科技與安全部分，原廠將六具安全氣囊、DriveWise 智慧安全輔助系統列為Sportage小改款之後的標準配備，這套整合全速域智慧巡航控制、LFA車道維持輔助、LVDA前車駛離提醒等優異功能，高階車型上更額外升級了PCA停車防撞輔助、3D環景輔助以及盲區顯影，非常的齊全。

後廂空間中規中矩，可放置兩組高爾夫球具。

全新Sportage首次導入全新世代油電動力，Turbo-Hybrid車型以1.6升渦輪增壓引擎結合P2 Hybrid系統，搭配6速手自排變速系統，結合2WD傳動系統，與電能轉換效率佳的1.49kWh鋰電池，可提供達235ps/37.4kg-m的最大綜效馬力和扭力，搭配上專屬的E-VMC車輛動態控制系統，藉以提升車輛在過彎的穩定性；當然森那美起亞針對Sportage選擇導入四種車型編成中，就有三種是全新的油電動力，可以看出品牌對於全新動力的看好度。

動力採用全新的1.6升渦輪油電，可輸出235ps的綜效馬力。

與小改款前相比，全新動力在實際上路後給我的第一印象就是「穩」，不僅加速穩定、市區道路動態穩定，就連山路中都給人一種相當安定的感受，這當然就是E-VMC車輛動態控制系統的功勞，但某部分來說，就是開起來有點無趣，因為沒有太多額外的噪音，也沒有太多激情，對於買休旅車的人來說確實是一大福音，但如果對於熱血駕馭還是有渴望的車主，這車確實不太適合，因為太穩定了，可以說穩定到有點無聊；而相較於開起來的無趣，內裝的科技感受就讓人相當有感，畢竟KIA這幾年所導入了科技是有目共睹的，也難怪可以在過去幾年都繳出銷售破萬的成績單。

當然要問我這輛車有什麼缺點？我甚至在試駕過程中與同業討論到這個話題，但大家對於這部車說真的都找不出太多的缺憾，該有的都有，不該有的好像也都有了，價錢也算相對合理，唯一最大的缺點，就如同開頭提到的，始終背負著「韓國車」的包袱，否則以KIA的產品競爭力還有價格，銷售數字理應不只有破萬這個數字。

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