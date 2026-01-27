鏡車試駕/一車封神 TOYOTA RAV4 Adventure 4WD

要說近年來最具標誌性的神車，TOYOTA RAV4這輛已經擁有32年的車款，絕對是榜上有名的代表，以Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive（滿足休閒活動的四輪驅動車款）的縮寫為名，雖然後來搖身一變成為了休旅車的代名詞，但不能否認的是之所以被稱為神車，絕對是其來有自。

TOYOTA RAV4 Adventure技術規格：

長寬高：4,620mm X 1,880mm X 1,730mm

廣告 廣告

軸距：2,690mm

動力單元：2.5升L4汽油渦輪引擎+Hybrid油電系統

綜效馬力：229ps

最大扭力：27kgm/1,500~4,500rpm

驅動方式：四輪驅動

標配售價：133萬

從1994年首代RAV4推出以來，這輛原本主打四輪驅動的車款，演進到最新的第六世代，或多或少已經揮別了當年推出的初衷，但就好像許多超跑品牌也妥協推出休旅車一樣，這樣的改變，也正是這輛車能夠歷久不衰的原因。

全新第六代大改款的RAV4外觀上維持了方正的線條設計。

全新第六代大改款的RAV4外觀上維持了方正的線條設計。

但哪怕做出了妥協，TOYOTA其實在RAV4身上還是持續的有推出四輪驅動的版本，就像我們今天的試駕版本Adventure，與更運動化的GR Sport版本，都獨立在都會風格的Core版本之外，我個人認為這也是這輛車能夠展現出驚人銷售量能的原因之一，因為品牌成功的詮釋了什麼叫做小孩子才做選擇，我全部都要的野心。

車機取消了國產車美仕的配置，全數改用日本原裝的螢幕和系統。

外觀上，哪怕與上一代車型都採用了方正的線條設計，但在納入了「Hammerhead」的雙髻鯊的家族化設計後，整個車頭的感覺更霸氣，搭配上C字型的日行燈，展現出更為搶眼的風貌；此外由於是Adventure版本，在越野風格的呈現上也非常的傳神，無論是黑化的空力套件到車頂架甚至輪圈造型，都有些返樸歸真的意味存在，與其說是輛都會休旅車，更不如說Adventure版本的RAV4，反倒更像是小一號的Land Cruiser。

外觀納入全新的「Hammerhead」的雙髻鯊的家族化設計。

底盤與第五代相同採用的是TNGA-K的平台，在基本的Core版本的車身尺碼與上一代相比其實沒有太大的差異，但Adventure因為標榜的是越野風格，因此在車輛的長寬高上都有所增加，尤其是車高一口氣多了50mm，藉以彰顯越野版本的車輛離地設定的不同；而身為一輛休旅車，消費者最為關注的自然是空間機能，除了與第五代相同的大空間之外，第六代的RAV4在收納上也有所精進，車內擁有大量的置物空間，就連無線充電都一次性的可以充兩支手機，更不要說收納空間在原廠的巧思下，新增了不少。

全新設計的車尾燈搭配上18吋的鋁圈以及Adventure的獨特車頂架，展現出越野風格。

新款的RAV4在車內除了配備12.3吋的數位儀表之外，同時也提供了12.9吋的觸控螢幕，但最重要的是品牌一改過去採用國產車美仕主機的做法（這也是被台灣消費者詬病的一環），直接改用日本原裝進口的主機和系統，除了已經相當常見的智慧型手機功能之外，包括了原廠導航、空調設定等基本功能都整合在螢幕裡面，但稍嫌可惜的是這套系統並沒有支援OTA線上更新，需要回廠進行升級。

座椅採用蜂巢壓紋設定，搭配上橘紅色的縫線點綴。

此外，第六代的RAV4提供了TOYOTA Connect功能，雖然這套系統在其餘品牌已經行之有年，但這是國內首次有TOYOTA擁有這項功能，這套功能提供包括遠端控制、車輛資訊顯示等，並且首度導入緊急求助功能，讓車輛在發生嚴重碰撞時，自動通報中心，藉以啟動救援。

首度導入的TOYOTA Connect功能，提供手機操作車輛的可能。

不過第六代的RAV4雖然在國外擁有相當多樣的動力選擇，但國內採用單一動力單元導入的方式，採用的是2.5升的Hybrid混合油電動力系統，綜效馬力來到229匹，擁有平均油耗每公升20.3公里的出色表現（Core車型上為24公里），當然也必須要坦承，在萬年不改的稅制下，一年多繳的稅金（雖然只有約莫五千塊）還是或多或少會被討論，但影響程度我認為前幾代已經證明了這不會是消費者的最大考量點。

國內採用單一動力單元導入的方式，採用的是2.5升的Hybrid混合油電動力系統，綜效馬力來到229匹

而在駕馭感受上，由於車體剛性和懸吊上經過強化之後，新的RAV4開起來已經沒有過往那種「真的很船」的感受，但基本休旅車的物理劣勢也必須要坦承還是存在，外加上整體的隔音也進步了不少，讓駕駛時不會聽到太多惱人的風切噪音或者輪胎噪音這點是需要嘉獎的，但引擎噪音在加速時還是稍微明顯就是了。

整體來說，新一代RAV4不是沒有缺點，只是它的缺點在品牌價值還有配備的完整度還有售價的基礎上，幾乎可以忽略不計，一輛日本原裝進口的休旅車，外加上大空間、堪用的動力、舒適且科技化的配備，哪怕沒有全景天窗，那又如何？

同場加映：

SUBARU Forester 2.5 Eyesight

長寬高：4,655mm X 1,830mm X 1,730mm

軸距：2,670mm

動力單元：2.5升自然進氣引擎

綜效馬力：185ps/5,800rpm

標配售價：129.8~135.8萬元

MAZDA CX-60 25S

長寬高：4,740mm X 1,890mm X 1,680mm

軸距：2,870mm

動力單元：2.5升自然進氣引擎

最大馬力：192ps/6,000rpm

標配售價：118.9~139.9萬元

更多鏡週刊報導

台北車展1/靚車新視界 MITZUBISHI&HYUNDAI篇

台北車展1/靚車新視界 SUZUKI篇

台北車展1/靚車新視界 NISSAN篇