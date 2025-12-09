鏡週刊再爆姻親「L姓表弟」 黃國昌嗆已提告：不容宵小鼠輩禍亂國家

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌身陷「養狗仔、吸收駭客、金流」風波，《鏡週刊》今（9）日再爆，檢調近日可能約談凱思國際負責人李麗娟，若她被突破心防，黃國昌恐面臨7年以上的貪汙罪刑責，更指黃國昌姻親、小姨子高翬的L姓表弟曾經臨櫃存款成立凱思國際。對此，黃國昌辦公室反嗆，黃國昌不會姑息，已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

《鏡週刊》今直指，檢調近日可能會首度約談「最關鍵的防火牆」李麗娟，若是她被突破心防，黃國昌恐因涉貪面臨7年以上刑責。此外，報導更指，黃國昌的姻親L姓表弟，曾經和友人一起臨櫃存款成立凱思國際，不過兩人跟凱思並無關係，因此應該是奉命行事，而這也是黃國昌的另一道防火牆。

對此，黃國昌辦公室回應，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，鏡週刊都可以「暸若指掌」，儼然在幕後指揮，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實民眾黨前主席柯文哲所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。

第二，對於鏡週刊持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑黃國昌的姻親匯款成立凱思公司，被黃國昌打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對這些卑劣行徑，黃國昌不會姑息，業已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

