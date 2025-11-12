鏡週刊報導「外交龍燮鬥」 外交部：未查證誤導輿論

針對鏡週刊以「外交龍燮鬥」為題所做的報導內容，外交部今天(12日)回應表示，鏡週刊引述特定人士未經查證的說法，誤導輿論並損及我國外交工作成果，外交部深表遺憾。

外交部指出，我國外交推動近期持續展現具體成果，但在副總統蕭美琴前往歐洲議會演講、國家外交工作取得重要突破之際，鏡週刊的報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊的努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益與公務體系士氣，令人遺憾。

外交部也對鏡週刊未在報導刊出前向外交部求證或尋求回應、予以平衡表達遺憾與抗議。外交部指出，該報導除引述未經查證的說法外，對於部長及次長的學歷，以及部長率團出訪時間等資訊都有明顯不符事實之處，外交部呼籲媒體應秉持查證與平衡報導精神，同時誠盼社會各界共同守護台灣的民主價值與理性公共討論空間。

外交部強調，近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就，外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。

另針對報導提到林佳龍7月訪問友邦巴拉圭，「讓賴清德正在安排過境美國、訪問中南美洲的行程曝光，最後行程喊卡」。外交部回應表示，這種說法純屬臆測，外交部長訪問友邦是職責所在與外交工作常態，規劃與安排元首出訪及過境則一向都是外交部的重點工作，報導內容將兩者不當連結，與事實明顯不符。

報導還提到林佳龍就任外長後，「與他在台中成立的大肚山產業創新基金會成員保持密切互動」。外交部回應表示，外交部秉持賴總統「打造經濟日不落國」施政願景，全力推動「經濟外交」，就是要整合政府與民間力量，展現台灣的綜合國力，而產業界與公協會積極支持外交工作，參與外賓交流及國際訪團，前往邦交國與理念相近國家共同促進雙邊合作與互利發展，同時可以鞏固邦誼。

外交部指出，賴政府上任以來，台灣與12個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒，若外界以不實訊息含沙射影，意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。