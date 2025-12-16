鏡週刊指涉貪遭偵辦 黃國昌反轟編故事、司法公信力倒地不起

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

針對《鏡週刊》報導，民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，已有金主向檢調證實，2022年曾受黃請託，匯款1000萬元至「凱思國際」，之後遭轉注資《民報》，指此舉坐實黃國昌為凱思與《民報》的實際掌控者。黃國昌今（16日）受訪砲轟，《鏡週刊》編故事能力讓人歎為觀止，嗆北檢、《鏡週刊》哼哈二將配合民進黨，為了追殺政敵，什麼事都幹得出來，台灣司法公信力倒地不起，《鏡週刊》跟北檢真是居功厥偉。

黃國昌上午於台北地方法院接受媒體聯訪，對於《鏡週刊》指他才是凱思國際幕後老闆，黃國昌痛斥，《鏡週刊》編故事的能力真的是已讓人嘆為觀止，之前不是說是港資、中資、境外敵對勢力的資金？怎麼到這週又變本土企業家？《鏡週刊》要編故事以前，要不要先自己對一對啊？自己前後矛盾寫得會不會太可笑？

黃國昌說，更離譜的事情是什麼？更離譜的是北檢偵察亂公開，然後洩露片面扭曲訊息給《鏡週刊》開始編故事，北檢跟《鏡週刊》這兩個哼哈二將配合民進黨，為了追殺政敵，什麼事都幹得出來。今天台北地檢署也好、台灣的司法也好，司法公信力會倒在地上不起，《鏡週刊》跟北檢真是居功厥偉。

媒體又問，怎麼看《鏡週刊》質疑他收錢辦事修理《鏡電視》？黃國昌重申，再說一次，《鏡週刊》、《鏡電視》你們自己幹得違法的事情，不要隨便往人家的身上潑髒水，北檢，《鏡週刊》社長裴偉從《鏡電視》挪用了這麼多錢到他的私人公司裡面去，2022年早就告發了，到現在辦都沒有辦，選擇性辦案，還是因為裴偉所養的狗仔集團《鏡週刊》、《鏡電視》已成民進黨賴清德的御用打手，所以動都不敢動？「我黃國昌在揭弊，從來沒有收受什麼任何的不當對價或報酬，《鏡週刊》、鏡電視》，你們省省吧。」

黃國昌強調，不擔心自己涉入貪污案，並開嗆，「要追殺就衝著我一個人來。」他說，身邊這麼多的工作夥伴，莫名其妙被牽連進去。夠了吧、夠了吧？檢警調動用國家機器要追殺，「衝著我一個人來就好，不要揮舞著國家機器檢調的大刀，對我身邊的人去恫嚇、抹黑，無端的牽連人家。大可不必。」

被問到《三立》土地變更從埔心農場到入主大同公司，政府一路開綠燈，算不算圖利？黃國昌直言，「當然是圖利啊！」並稱《三立》的事情，他兩三年前就揭露了，之前味全20幾年要變更地目變更不成功。結果《三立》張榮華一接手以後，從地方到中央一路開綠燈，配合的是天衣無縫，離譜的是變更地目還跟前瞻基礎建設計劃的城鄉建設有關係，一點關係也沒有。

黃國昌說，這件事他回到立法院以前，在協會早就揭露了，但問題是揭露又怎麼樣？三立集團、張榮華、綠媒欸。民進黨的御用媒體兼打手，怎麼會辦？「你放心啊，你們繼續追啊！再追十年，民進黨也絕對不可能辦這案子。」

