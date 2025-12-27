鏡週刊揭中共介選鐵證 林楚茵質疑藍委疑和對岸裡應外合

民進黨立委林楚茵認為，國民黨立委們不斷阻擋國安法案，赴中不敢接受檢驗，更坐實與中共裡應外合的真相。（資料照片／鄒保祥攝）

《鏡週刊》今天（27日）報導，近日從暗網流出、並流入社群平台X的多段錄音檔，證實中國介入台灣選舉。對此，民進黨立委林楚茵發文表示，國民黨立委們不斷阻擋國安法案，赴中不敢接受檢驗，更坐實與中共裡應外合的真相。

根據《鏡週刊》報導，3段音檔今年10月開始在暗網流傳，近日被放到社群平台X上後開始廣傳，其內容直指解放軍旗下神秘的「56所」與北京科技公司聯手，於是，中共介入台灣選舉的內幕被揭開了。而2018年「韓流」崛起，當時高雄市長候選人韓國瑜之所以網路聲量異常飆升，確實是中共背後操作。

林楚茵在臉書上驚呼質疑，中共介選鐵證如山，「韓流」原來是解放軍砸千萬買來的？

林楚茵說，《鏡週刊》踢爆3段來自暗網的錄音檔，揭露中共隔海遙控台灣選情，千萬買網軍造假「韓國瑜效應」，甚至利用選舉偷渡索取軍事情報。完全印證了6年前美國《外交政策》的警告：「中共介入台灣選舉」。

林楚茵指出，從2018高雄市長選舉到2025國民黨主席之爭，國民黨正是紅色滲透下真正的「既得利益者」。為何流量平平的韓國瑜、鄭麗文能突然竄升？國民黨的「造浪者」根本不是台灣民意，而是對岸的解放軍。

林楚茵也說，國民黨立委們不斷阻擋國安法案，赴中不敢接受檢驗，更坐實與中共裡應外合的真相。



