鏡週刊爆凱思負責人遭約談！黃國昌嗆：司法公信力被玩殘 是通靈嗎？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

鏡週刊今（6）日報導，檢調專案小組在跨年前約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已過濾完成，證明民眾黨主席黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌所設的防火牆已遭突破。黃國昌今天被問及此事時嗆鏡週刊，在新的一年還是沒什麼長進，簡單地請教一件事，特定的人有無被約談、講什麼，鏡週刊怎麼知道的，是通靈嗎？而過去相關訴訟他已提起，他看了鏡週刊、鏡電視的答辯看了會噴飯，因為太可笑。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民眾黨提供）

黃國昌說，今天報導他事實上只有一個感想：在新的一年，還是沒有什麼長進，更令人覺得遺憾的事情是，整個國家司法公信力，已經被民進黨政府黨檢媒三位一體快玩殘了。就像是民眾黨前主席柯文哲說的，現在整個檢調系統跟法務部是唾面自乾，他就簡單地請教一件事，特定的人有無被約談、講什麼，鏡週刊怎麼知道的？是通靈嗎？

黃國昌稱，如果不是檢調違反偵查不公開，姑且不講裡面說的內容正確與否，一個最根本問題是，誰違反偵查不公開？刻意片面扭曲內容給鏡週刊，進行媒體上的炒作，想要羅織入罪，放馬過來。

黃國昌稱，鏡週刊在亂寫，相關的訴訟他都已經提起，他可以負責任跟媒體說，他們所進行的訴訟程序沒有偵查不公開問題，鏡週刊、鏡電視交給法院答辯狀看了會噴飯，鏡週刊說有人爆料所以他們就這樣寫，「這是我們現在新聞傳播學院教的新聞倫理跟專業、記者查證義務嗎？是這樣嗎？有人爆料就這樣寫？」是誰爆料、證據是什麼，通通沒有，唯一答辯是有人爆料，真的太可笑了，而鏡電視理直氣壯說有查證，結果他看到答辯狀也是快噴飯，說只是轉載鏡週刊，不關他們的事，黃國昌問，「你們自己寫的答辯狀，要不要貼在自己公司網站上看看？丟人現眼！」



