鏡週刊爆小姨子恐滅證 黃國昌辦公室：到法院講清楚

《鏡週刊》再爆狗仔案風波，黃國昌辦公室回應，黃委員親屬一向奉公守法，一切到法院講清楚。（圖：張啟楷國會辦公室提供）

《鏡週刊》今天（2日）再爆料，民眾黨主席黃國昌豢養狗仔的凱思國際公司人頭負責人李麗娟原本是安親班的輔導老師，而黃國昌小姨子高翬成立的耘力公司在11月下旬解散，疑有滅證意圖。對此，黃國昌辦公室怒斥，黃委員親屬一向奉公守法，呼籲檢調介入調查長期跟拍無辜人士與孩童的《鏡週刊》。黃國昌已提起告訴，「不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚」。

《鏡週刊》今天指出，凱思國際公司人頭負責人李麗娟是位於北市民生社區安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思公司負責人，用以製造斷點；而安親班無照經營被踢爆後，最近又悄悄搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶，而黃國昌的小姨子高翬，為了怕遭台北市政府稽查轉移安親班陣地，在11月20日悄悄將耘力公司解散，形同金流滅證。

廣告 廣告

對此，黃國昌國會辦公室發表三點回應：首先，不斷指著黃委員鼻子罵狗仔的《鏡週刊》，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查《鏡週刊》長期跟拍孩童所涉犯之法律責任，並遏止此惡行繼續發生，絕不是《鏡週刊》用「人物已變裝處理」就可以推諉塞責。

黃國昌國會辦公室還指出，黃委員親屬一向奉公守法，與非法引入外資注資的鏡傳媒裴偉不同，《鏡週刊》為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，如今為達目的竟使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，台灣社會無法容忍。

黃國昌辦公室最後強調，對於《鏡週刊》近數月諸多不實、烏龍報導，黃委員已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。