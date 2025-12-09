鏡週刊爆檢將約談凱思負責人李麗娟 黃國昌辦公室批：黨檢媒三位一體再進化

鏡週刊今（9）日報導，指凱思國際人頭負責人李麗娟近日將首度被檢調約談。對此，民眾黨立委黃國昌國會辦公室發聲明表示，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，鏡週刊都可以「暸若指掌」，儼然在幕後指揮。



黃國昌辦公室表示，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實民眾黨前主席柯文哲所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。



黃國昌辦公室提到，對於鏡週刊持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑黃國昌的姻親匯款成立凱思公司，被黃打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對這些卑劣行徑，黃國昌不會姑息，業已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。



