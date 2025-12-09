鏡週刊爆檢將約談凱思負責人？黃國昌辦怒嗆：黨檢媒三位一體再進化

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

鏡週刊槓上民眾黨主席黃國昌，今（8）日週刊再刊出報導，稱檢調近日極可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，稱由於李是黃最關鍵的防火牆，一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將如骨牌一一倒下，面臨至少7年以上的刑責。立委黃國昌國會辦公室今天也做出回應，民進黨為打擊政敵，破壞司法公正，痛批黨檢媒三位一體再進化，連檢調要約談哪些對象都能瞭若指掌。

民眾黨立委黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌辦公室今天發出兩點聲明回應，第一，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，鏡週刊都可以「暸若指掌」，儼然在幕後指揮，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實柯文哲主席所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。

第二，黃國昌辦公室稱，對於鏡週刊持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑黃委員的姻親匯款成立凱思公司，被黃委員打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對這些卑劣行徑，黃委員不會姑息，業已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

