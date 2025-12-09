鏡週刊爆黃國昌狗仔公司「凱思人頭防火牆」將倒？黃帝穎直指三大反常：這兩者竟都不敢提告！

鏡週刊再度爆料民眾黨主席黃國昌凱思一案，律師黃帝穎今（9）日分析，有「三大反常」直殺黃國昌，包含黃國昌姻親表弟現金存款成立凱思如同車手、被報黃國昌狗仔公司人頭的凱思及李麗娟不敢提告、週刊爆臺雅集團200萬元涉行賄黃國昌也不敢提告。

黃帝穎今日在臉書發文表示，鏡週刊爆黃國昌涉貪風暴持續擴大，繼凱思國際負責人李麗娟遭本刊直擊確認只是人頭，加上黃國昌的小姨子高翬突然收掉耘力公司，為避免串、滅證，檢調近日極可能首度約談李麗娟，由於李麗娟是關鍵的防火牆，一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將如骨牌一一倒下，面臨至少7年以上的刑責。

週刊直指，黃國昌的姻親、高翬表弟與友人臨櫃存款、現金成立凱思國際，這名L姓姻親與友人和凱思營運毫無關係，明顯是奉命代辦存款進公司帳戶等待驗資，形同黃的第二道防火牆也遭破解，涉弊事證更加明確。

黃帝穎分析，有三大反常直殺黃國昌狗仔公司涉嫌貪瀆；第一、黃國昌姻親表弟現金存款成立凱思如同車手，凱思金流明顯反常。

黃帝穎說，週刊爆黃國昌姻親表弟現金存款成立凱思，與凱思無關的人以現金成立凱思如同車手，這代表追查凱思金流已進入深水區，連現金車手斷點都被查出，若是正常公司經營，何須現金車手製造斷點？明顯反常。

黃帝穎再說，第二、被報黃國昌狗仔公司人頭的凱思及李麗娟竟不敢提告，正常商業公司若遇不實報導，為維護商譽或老闆李麗娟名譽，公開澄清甚至提告都是常態，但多期週刊報導凱思是黃國昌狗仔公司、李麗娟是人頭，凱思與李麗娟不敢提告，從未澄清、從未否認為黃國昌養狗仔，更不敢否認收受臺雅200萬元，導致黃國昌質詢個案與收賄嫌疑持續延燒！

第三、週刊爆臺雅集團200萬元涉行賄黃國昌竟不敢提告，黃帝穎表示，臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導以200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未說明，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價，大公司遭報導指涉嫌行賄立委200萬卻不敢提告，明顯反常。

（圖片來源：三立新聞、黃帝穎臉書）

