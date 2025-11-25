《鏡週刊》曝黃國昌涉貪對價證據浮現 鍾佳濱：盼檢調釐清其金流來源

《鏡週刊》上週爆料指出，民眾黨主席黃國昌透過凱斯國際公司收賄後質詢相關案件，恐涉貪汙對價關係。（資料照片／林煒凱攝）

《鏡週刊》上週爆料指出，民眾黨主席黃國昌透過凱斯國際公司收賄後質詢相關案件，恐涉貪汙對價關係；《鏡週刊》今（25日）再引述臺雅詐騙案已故老董特助鄭淳駿爆料指出，其早就聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」。民進黨立委鍾佳濱對此表示，這印證了過去對黃國昌的質疑，希望檢調接下來能查明黃國昌是透過什麼途徑承接金流、資金來源是否來自對岸，這都是要釐清的。

《鏡週刊》上週報導指稱，黃國昌透過人頭李麗娟成立凱思國際公司，今年6月間收受臺雅集團第二代接班人、寀奕國際公司董事長沈淳浤200萬元。巧合的是，今年6月18日，黃國昌在立法院針對沈裕雄被騙50億元案，質詢法務部長鄭銘謙，恐涉及貪汙對價關係。

《鏡週刊》今日報導再指出，臺雅詐騙案已故老董特助鄭淳駿早已聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，直到黃國昌利用人頭收錢質詢遭到踢爆，才驚覺與他之前聽聞的完全吻合。而鄭淳駿的陳述，也成為黃國昌涉貪的關鍵對價證據。

鍾佳濱今受訪時說，針對今日《鏡週刊》爆料，接續在黃國昌養狗仔跟監偷拍後，也印證了過去對黃國昌的質疑，就是其金流來源隱晦。甚至根據週刊爆料，可能關鍵證人可以證實金流並證明金流來源。

鍾佳濱強調，週刊的爆料能夠提供檢調一個線索，希望檢調接下來針對狗仔偷拍調查外，也要查明黃國昌是透過什麼途徑承接金流，是否有涉及不當利益輸送？且資金來源是否來自對岸？這都是檢調要釐清的。



